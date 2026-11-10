Помер дизайнер Сергій Бизов - один із засновників Ukrainian Fashion Week

Як колеги згадують Сергія Бизова

Співзасновниця Українського тижня моди Ірина Данилевська згадала, як вони з Бизовим і Володимиром Нечипоруком обговорювали концепцію, правила й формат майбутнього Тижня моди на кухні квартири на Десятинній у Києві.

"Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли власне і народився Український Тиждень Моди - його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в l'Officiel. Дякую тобі, Сергію за "планку", яку ти завжди тримав. Пам'ятатиму...", - написала Данилевська у Facebook.

Дизайнерка Лілія Пустовіт пригадала, як у 1990-х Бизов першим влаштував модний показ у залах Національного музею в Києві.

"Коли я думаю про Сергія, я чую Бйорк", - написала Пустовіт.

Що відомо про Сергія Бизова

Бизов народився 19 листопада 1968 року в Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут і працював у місцевому будинку моделей.

У 1992 році відкрив перше в місті приватне ательє, а з 1994-го жив і працював у Києві, де заснував іменне ательє.

Він створював, зокрема, вечірнє та концертне вбрання.

У листопаді 1997 року в київському Будинку актора відбулися перші "Сезони моди", з яких виріс Ukrainian Fashion Week.

Помер дизайнер Сергій Бизов (фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official)

Бизов був серед 13 українських дизайнерів, які представили там свої колекції.

Згодом він також співпрацював із мультибрендовими магазинами Sanahunt, Spazio та The Icon.

У лютому 2022 року Бизов відкрив 50-й сезон Ukrainian Fashion Week показом колекції вуличного одягу HEART RATE.

Бренд заснувала Світлана Суркіс, а дизайнер став його фешн-директором.