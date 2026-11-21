Помер Паоло Булгарі - ювелір та багаторічний очільник модного дому прикрас
В Італії помер Паоло Булгарі - колишній президент ювелірного дому Bvlgari та онук його засновника Сотіріо Булгарі. Йому було 89 років.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.
Що відомо про смерть Паоло Булгарі
Дизайнера та бізнесмена не стало у Римі. В дописі компанії його назвали людиною з винятковим талантом, яка залишила помітний слід в історії ювелірного мистецтва.
"Він спеціалізувався на вивченні дорогоцінного каміння, у знанні якого був одним із провідних світових експертів, а також розвивав чуття та естетичний смак, що лежать в основі стилю Bvlgari", - зазначив бренд.
Також представники компанії висловили "найглибші співчуття його родині, друзям та всім, хто мав честь розділити з ним цей життєвий шлях".
"Усе може стати джерелом натхнення. У творчості немає правил. Ніколи", - згадали вони цитату ювеліра.
Біографія та кар'єра Паоло Булгарі
Паоло народився в Римі у 1937 році. Він був онуком Сотіріо Булгарі, який заснував ювелірний дім у 1884 році. До сімейного бізнесу приєднався у 1960-му.
У 1984 році він очолив ювелірний дім як президент і відіграв важливу роль у його міжнародному розвитку. Під його керівництвом бренд зміцнив позиції на світовому ринку розкоші та розширив асортимент до годинників, парфумерії та шкіряних аксесуарів.
У 2011 році родина Булгарі продала контрольний пакет акцій компанії французькій групі LVMH. Сам Паоло продовжував займатися творчою роботою та дизайном.
У 2019 році бізнесмен разом з дружиною заснував фон Fondazione Paolo Bulgari, який підтримує дітей і молодь, зокрема бореться з освітньою нерівністю та допомагає школам у соціально незахищених районах Рима.