Після важкої втрати брата: Кая Гербер стала обличчям колаборації JW Anderson та UGG

Кая Гербер у новій кампанії JW Anderson x UGG

Разом із Каєю героєм кампанії став музикант Дев Гайнс. Над кадрами працювали фотографки Таня та Женя Постернак, а за стилізацію відповідав Бенджамін Бруно.

Зйомку побудували навколо домашніх сцен і повсякденних ритуалів. Модель та музикант позували в речах із колекції JW Anderson: трикотажі з ромбами, шкіряних куртках і джинсах із перекрученими швами.

У колаборації поєднали замшу й овчину, характерні для UGG, із деталями лоферів. До неї увійшли черевики Loafer Boot та модель Loafer на основі UGG Tasman.

Що відомо про смерть Преслі Гербера

Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років. Цю інформацію підтвердила судово-медична служба округу Лос-Анджелес.

18 жовтня Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер і Кая оприлюднили спільне звернення.

Вони розповіли про біль утрати та подякували за любов і підтримку.

Кая також присвятила братові окремий допис, у якому згадала їхню близькість і назвала його своїм найкращим другом та захисником.

"Ти знаєш, як я любила бути твоєю сестрою", - написала модель.

Преслі, як і його мати та сестра, працював у модельній індустрії. Він розпочав кар’єру підлітком, знімався для Calvin Klein і виходив на подіум Moschino.