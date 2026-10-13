Після Dior і Fendi: Кім Джонс знову запускає власний бренд через майже 20 років

Від власної марки до Dior і Fendi

Кім Джонс заснував однойменний бренд у 2003 році після навчання в лондонському коледжі мистецтв Central Saint Martins. Його колекція привернула увагу модної індустрії, а частину робіт придбав відомий дизайнер Джон Гальяно.

У 2008 році Джонс закрив власну марку, щоб очолити британський бренд Dunhill, який спеціалізується на чоловічому одязі та виробах класу люкс. У 2011 році він приєднався до Louis Vuitton як директор із чоловічого стилю.

У березні 2018 року Джонс став художнім директором Dior Men. Через два роки він очолив жіночий напрям Fendi, відповідальний за колекції високої моди та хутряні вироби.

Наприкінці 2024 року дизайнер залишив Fendi, а на початку 2025-го завершив роботу в Dior.

Як Кім Джонс змінив сучасну чоловічу моду

У своїх колекціях він поєднував архівну спадщину модних будинків із впливами музики, мистецтва, спорту та молодіжних субкультур. Завдяки цьому класичні силуети отримували сучасне направлення, а традиційні бренди ставали зрозумілішими новому поколінню покупців.

Одним із найпомітніших прикладів такого підходу стала співпраця Louis Vuitton із нью-йоркським брендом Supreme у 2017 році. Колаборація поєднала естетику люксу з культурою вуличного одягу й стала знаковою для індустрії.

Кім Джонс (фото: instagram.com/kimjonesstudio)

Його покази збирали відомих гостей, серед яких Девід Бекхем, Кейт Мосс і Тревіс Скотт. Водночас увагу до колекцій привертали не лише зіркові перші ряди, а й здатність Джонса вписувати історію модних будинків у сучасний культурний контекст.

Коли вийде перша колекція Kim Jones

Дебютну колекцію нового бренду заплановано на осінь-зиму 2027 року. Спочатку одяг продаватимуть онлайн, а в жовтні 2027-го має відкритися перший фірмовий магазин у Гонконзі.

Надалі команда розглядає можливість розширення роздрібної мережі в інших містах Азії та співпраці з міжнародними торговельними партнерами.

Основну частину одягу планують виробляти в Японії, а шкіряні вироби - в Італії. Такий підхід відображає прагнення дизайнера поєднати якісні матеріали, увагу до майстерності та практичність із власним баченням сучасного гардероба.

Повернення Кіма Джонса до однойменного бренду дасть змогу побачити його творчість поза естетикою Dior, Fendi та Louis Vuitton. Після багатьох років роботи з історичною спадщиною великих модних домів дизайнер знову зосередиться на власному баченні моди, мистецтва й дизайну.