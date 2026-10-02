Після дев’яти років паузи: Міранда Керр ефектно повернулася на подіум у Парижі

Австралійська супермодель Міранда Керр несподівано повернулася на подіум після дев’ятирічної перерви. Колишня "янголиця" Victoria’s Secret взяла участь у показі Stella McCartney на Тижні моди в Парижі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram моделі.

Який образ показала Міранда Керр

43-річна Керр вийшла на подіум у довгій сукні відтінку морської піни. Вбрання мало об’ємні плечі, вузол на талії та великі вирізи, які відкривали живіт і спину моделі.

Образ доповнили сріблясті туфлі й невеликий клатч. Волосся Міранди зібрали у гладку довгу косу, а в макіяжі зробили акцент на природному сяйві шкіри.

Показ відбувся просто неба в саду резиденції британського посла. Попри сильний дощ, моделі продовжили дефілювати, а гості спостерігали за шоу під парасолями.

Після виходу Керр зізналася, що досі перебуває під враженням від повернення.

"Усе ще усміхаюся після цього ранку. Дякую, Стелло Маккартні, за таке особливе повернення на подіум", - написала вона.

Разом із Мірандою нову колекцію представили Карлі Клосс та Ембер Валлетта.

Чому модель зробила тривалу паузу

Востаннє до цього Міранда Керр виходила на подіум у червні 2017 року. Тоді вона взяла участь у шоу Moschino в Лос-Анджелесі.

Для Stella McCartney нинішній вихід став третім у кар’єрі моделі: раніше вона представляла колекції бренду у 2011 та 2013 роках.

Останніми роками Керр зосередилася на вихованні чотирьох синів і розвитку власного косметичного бренду KORA Organics.

Водночас вона продовжувала брати участь у рекламних кампаніях і світських заходах, але майже не з’являлася на подіумі.

Колекцію Stella McCartney сезону весна-літо 2027 присвятили захисту океанів.

Дизайнерка порушила проблему промислового вилову риби та використала екологічні матеріали, зокрема органічні й перероблені тканини, пігмент на основі водоростей і біорозкладну альтернативу вовні.