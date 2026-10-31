Піщані черв'яки на коротких лапках: блогерка вбрала своїх такс у костюми з "Дюни"

Як виглядає "Дюна" з таксами

Собаки приміряли об'ємні костюми коричнево-пісочного кольору. Їхня головна деталь - великі круглі пащі з рядами декоративних зубів, які відтворюють вигляд піщаних черв'яків.

У кадрі такси бігають піском, а з-під костюмів визирають їхні мордочки та короткі лапи.

Піщані схили на задньому плані доповнюють відсилання до пустельного світу "Дюни".

"У захваті від своєї маленької армії піщаних черв'яків", - написала Юна в підписі до відео.

Хто створив костюми

У підписі блогерка позначила акаунт @dunemovie та зазначила, що костюми - робота @shidas_wasabi.

Піщані черв'яки - величезні істоти з усесвіту "Дюни", які мешкають на пустельній планеті Арракіс.

Саме їхні круглі пащі з численними зубами стали основою образів для собак.

Великі конструкції навколо маленьких такс створюють кумедний ефект: екранні велетні отримали короткі лапи й собачі мордочки.

Що відомо про власницю собак

Юна веде сторінки The Weens, присвячені життю зі своїми улюбленцями. Вона публікує ролики з таксами й регулярно залучає їх до костюмованих зйомок.

Зокрема, ще 2023 року блогерка влаштувала для собак геловінську вечерю. Тоді вони приміряли образи бджоли, червоного чортика, плюшевого ведмедика, тако та банана.

Для іншої зйомки Юна перевтілилася у Круеллу де Віль, а її такси постали в образах далматинців.

Також вона показувала, як робить для улюбленців головні убори з гарбузів.