Пікачу, Генгар і Джигліпаф на сабо Crocs: якою буде колекція до 30-річчя Pokémon

Який вигляд матимуть Crocs із покемонами

На верхній частині кожної пари розмістили об’ємну мордочку персонажа. П’яткові ремінці прикрасили емальованими заклепками у формі покеболів і емблемами Pokémon.

Візерунок на підошві підібрали окремо для кожного героя.

Пікачу отримав яскраво-жовті Classic Clog із блискавками на підошві. Малюнок відсилає до електричних здібностей покемона.

отримав яскраво-жовті Classic Clog із блискавками на підошві. Малюнок відсилає до електричних здібностей покемона. Генгара відтворили на темно-фіолетовій парі Classic Clog. Уздовж підошви пустили принт, схожий на клуби диму, а спереду відтворили його широку усмішку.

відтворили на темно-фіолетовій парі Classic Clog. Уздовж підошви пустили принт, схожий на клуби диму, а спереду відтворили його широку усмішку. Джигліпаф з’явиться на ніжно-рожевих Classic Platform Clog. На боках підошви зробили рельєфні ноти, які нагадують про колискову персонажа. Висота платформи в п’ятковій частині становить 41 міліметр.

Коли вийде колекція та скільки коштуватиме

На японському сайті Crocs продажі всіх трьох моделей заплановані на 17 листопада о 10:00 за місцевим часом.

Пари з Пікачу й Генгаром коштуватимуть по 13 200 єн, а модель із Джигліпафом - 13 750 єн. Дату старту продажів в Україні поки не підтвердили.

Це другий випуск ювілейної колекції Crocs і Pokémon. У серпні бренди вже представили червоно-білі сабо у стилі покебола.

Самій франшизі у 2026 році виповнилося 30 років. Перші ігри Pokémon Red і Pokémon Green вийшли в Японії в 1996 році.