Пенелопа Крус, Флоренс П'ю та Джуліанна Мур: ELLE представив Women in Hollywood 2026

Що відомо про випуск

У межах проєкту видання підготувало окремі фотосесії та інтерв'ю з кожною акторкою. Знімки зробив фотограф Норман Джин Рой, а стилізацією образів займалася Алекс Вайт.

Цьогорічна добірка об'єднала як уже визнаних зірок Голлівуду, так і акторок, які нині перебувають на етапі нового професійного підйому.

Саме цю ідею редакція заклала в концепцію проєкту: показати жінок на різних етапах кар'єри, які втілюють складних, неоднозначних і сильних героїнь на екрані.

Історії героїнь

Особливу увагу в цьогорічному випуску привертає Інде Наварретт - 25-річна акторка, для якої 2026 рік став важливим етапом у кар'єрі. У матеріалі видання назвало її однією з нових зірок, за якими варто стежити.

Ширшу популярність акторці принесла роль Ніккі у фільмі жахів Obsession режисера Каррі Баркера. Її героїня стала однією з найбільш обговорюваних персонажок стрічки, а характерний вираз обличчя Ніккі перетворився на вірусний мем.

За словами Наварретт, після виходу фільму люди почали впізнавати її на вулиці та звертатися до неї на ім'я персонажки.

Тепер серед наступних проєктів акторки - перезапуск історії про Людей Ікс від Marvel Studios, де вона зіграє Роуг. Вона зізналася, що її зацікавила складність персонажки, яка прагне людського контакту, але не може торкатися інших без наслідків.

Серед інших учасниць проєкту - Флоренс П'ю, яка цього року привертає увагу роллю в екранізації "На схід від Едему" (East of Eden).

В інтерв'ю акторка говорить про готовність братися за складні ролі, навіть якщо вони викликають страх, і про важливість не замовчувати суспільно значущі теми.

Джуліанна Мур у розмові з виданням розповіла про свою нову роботу у фільмі The Debut, яку ELLE назвав однією з найсміливіших ролей у її кар'єрі.

Акторка Пенелопа Крус стала героїнею матеріалу There Are No Small Roles for Penélope Cruz, присвяченого її багаторічній роботі в кіно та вмінню привертати увагу до кожного персонажа.

Австрійська акторка Елізабет Дебікі розповіла про два нові проєкти, на які чекала, а Керрі Кун - про нову кінороль на тлі успіху серіалу Позолочене століття (The Gilded Age).

Розалінд Елеазар, відома за роллю Місті Грін, поділилася думками про жіночі персонажі та необхідність збільшувати кількість головних жіночих ролей у кіно.

Саманта Мортон, своєю чергою, стала героїнею матеріалу про свою появу в епічному фільмі Одіссея (The Odyssey).

Номер ELLE за грудень 2026-го та січень 2027 року надійде у продаж 1 грудня 2026 року.