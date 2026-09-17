Осінній манікюр 2026: три трендові покриття

Нігті без покриття

Нюдове покриття на нігтях – незмінна класика, проте зараз мода йде ще далі і закликає взагалі відмовитись від гель-лаку на користь натуральних нігтів без покриття. Такий манікюр називають показником “тихої розкоші”, адже здорова нігтьова пластина та зволожені руки та кутикула свідчать про здоровʼя та доглянутість власниці.

Тож можна або взагалі зняти гелеве покриття, або обрати напівпрозоре покриття нейтральних кольорів – в будь-якому разі, руки будуть виглядати доглянуто та акуратно.

Бургунді

Кожної осені nail-майстри активно скуповують осінні кольори лаків, а бордовий – беззаперечний лідер в цій палітрі. Осінь 2026 не виняток, колір бургунді залишається топ-трендом на сезон і чудово поєднується з осінніми луками, светрами та пальто.

Цього року він стає ще темнішим та насиченим – ближче до кольору стиглої чорної черешні. Особливо ефектно такий колір виглядає з глянцевим фінішем та на коротких або середньої довжини нігтях.

“Хромовані” нігті

Більш цікавий та несподіваний тренд на осінь 2026. Цього сезону металічні відтінки виходять за межі святкового манікюру і стають частиною повсякденного образу.

Відтінок може бути більш ніжний, “перламутровий”, або насичений хромований “шампань”.

Якщо не хочеться занадто яскравого ефекту, можна зробити “металік”-френч з хромованими лунками, або перламутровий ефект на нюдовому покритті.