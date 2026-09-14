Окуляри навіть у зливу: що в сумці стилістки Ольги Галушки

Окуляри на будь-яку погоду

Першою річчю, яку показала Галушка, стали окуляри. Стилістка зазвичай не виходить без них із дому - навіть коли прогнозують зливу.

"У мене не буде парасолі, але в мене будуть окуляри", - пояснила вона.

Для Ольги це частина стилю. Зазвичай окуляри лежать у футлярі, проте під час розмови вона дістала їх без нього.

Помада, павербанк і документи

Наступною у сумці знайшлася помада. На уточнення, кольорова вона чи гігієнічна, стилістка відповіла: кольорова, коричнева.

"Без помади я не вийду", - зазначила Галушка.

Також Ольга показала мініпавербанк, який носить, щоб підзарядити телефон. Доповнили набір автомобільні ключі та техпаспорт.

Саме цим обмежився вміст сумки під час зйомки.

Що додається у великій сумці та в дорозі

За словами Галушки, зазвичай вона носить значно більшу сумку, у якій може бути набагато більше речей.

Серед них - їжа, ноутбук і невелика косметичка. Навушники вона також зазвичай бере із собою.

Для поїздок до цього набору додаються маска для сну, беруші та вологі серветки.

Книжку Ольга бере в дорогу або коли знає, що матиме трохи вільного часу для читання.

Тож показаний під час розмови вміст - лише частина того, що може опинитися в її сумці.

"Тому зараз це просто супер-мінімальний набір", - підсумувала стилістка.