Об’ємні локони замість фірмової коси: Юлія Тимошенко прийшла до суду в новому образі

Який новий образ показала Юлія Тимошенко

Для появи в суді політикиня залишила довге світле волосся розпущеним. Його вклали великими об’ємними локонами з боковим проділом.

Тимошенко обрала стриманий чорно-білий комплект: чорний брючний костюм, білу сорочку з помітними манжетами та класичні туфлі на високих підборах.

У макіяжі вона зробила акцент на рівному тоні шкіри, очах і губах насиченого відтінку.

Завдяки хвилястому волоссю діловий образ мав менш суворий вигляд, ніж звичні виходи політикині з косою або зібраною зачіскою.

Чому Тимошенко прийшла до суду

9 жовтня Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі Тимошенко та розглянув процесуальні клопотання сторін, зокрема ті, що стосуються доказів.

Політикиню обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій в обмін на певну поведінку під час голосувань у Верховній Раді.

У травні 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала обвинувальний акт до ВАКС.

Сама Тимошенко заперечує обвинувачення та називає справу політично вмотивованою.

Як змінювалися зачіски Тимошенко

Коса навколо голови стала впізнаваною частиною політичного іміджу Юлії Тимошенко ще на початку 2000-х років.

Однак останнім часом вона дедалі частіше експериментує із зачісками.

Юлія Тимошенко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У березні 2026 року політикиня прийшла на засідання Верховної Ради з високим пучком у стилі ретро, який нагадував популярну у 1960-х роках "бабетту". Ця зміна також викликала активне обговорення в соціальних мережах.

Для нового судового виходу Тимошенко знову відмовилася від зібраного волосся, обравши довгі світлі локони.