Об'ємні костюми та легкі сукні: Вікторія Бекхем задала тренди у колекції весна-літо 2027

Костюми та вільні силуети

Однією з головних тем колекції стало переосмислення класичного крою через поєднання структури та легкості. Дизайнерка звернулася до історії танцю 1920-х років, коли митці почали відмовлятися від жорстких правил класичної хореографії та шукати нові способи взаємодії тіла, руху й мистецтва.

На подіумі з'явилися подовжені об'ємні жакети та вузькі штани з високою посадкою. Деякі костюми були виконані в зелених і синіх відтінках, мали широкі плечі та лацкани.

Для повсякденних образів Бекхем запропонувала вузькі штани та джинси в поєднанні з майками, тонкими трикотажними поло та чоловічими бавовняними сорочками пастельних відтінків.



Прозорі сукні та асиметричні деталі

Строгий крій у колекції контрастував із легкими сукнями. Бекхем представила напівпрозорі моделі з тканини georgette, плісировані сукні та образи з асиметричними лініями, вирізами й декоративними бантами.

Деякі сукні мали оздоблення з бісеру, а також принти із квітами та птахами. За задумом дизайнерки, легкі сукні мали створювати відчуття, наче вони "підвішені" навколо тіла та рухаються разом із ним.

Ще одним акцентом стали великі банти на спині. Їх використали як на сукнях, так і в комплектах зі спідниць і топів.

Окремо дизайнерка звернулася до естетики 1920-х років - фрагменти насичених кольорових фонів портретів тієї епохи перенесли на сукні з легкої тканини та трикотажні речі.

Верхній одяг та матеріали

Серед верхнього одягу були короткі парки, які поєднували з прозорими сукнями, а також плащі з тафти, шкіряни та замшеві оверсайз куртки.

Загалом Бекхем представила 44 образи, зробивши ставку на поєднання чіткої конструкції та м'яких силуетів.



Нові аксесуари

Аксесуари стали ще однією важливою частиною колекції. Серед новинок - босоніжки з вирізаним клиноподібним підбором та ручним розписом.

Також Вікторія представила нову пряжку для ременя. Цього разу традиційну літеру "B" розділили навпіл.

Образи на подіумі доповнювали великі сумки, які моделі носили в руках.