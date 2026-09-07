Новий образ Трампа: перукар припустила, навіщо він пофарбував волосся у темніший колір

Ілюзія більшої кількості волосся

За її словами, у Трампа помітне порідіння волосся в тім’яній зоні, тому його характерна довжина, напрямок укладки та складна форма зачіски багато років працюють фактично "як камуфляж".

Зокрема, волосся перекидається й укладається таким чином, щоб максимально перекрити ділянки, де густота менша

"Як перукар я тут насамперед бачу не просто зміну зачіски, а роботу з візуальною густотою волосся", - зазначила майстер.

Складна укладка може виконувати цілком конкретну функцію - створювати ілюзію більшої кількості волосся. Водночас, на її думку, у випадку суттєвого порідіння довге волосся не завжди є найкращим способом приховати проблему.

"Я завжди кажу чоловікам: коли волосся суттєво рідшає, дуже часто коротша й правильно підібрана стрижка виглядає значно сучасніше та природніше, ніж спроба довгим волоссям приховати проблему. Чим складніше ми намагаємося "перекрити" зону порідіння, тим більше уваги іноді до неї привертаємо", - пояснила Бєла.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Що сталось з кольором волосся

Окремо експертка прокоментувала і можливу зміну кольору. Лише на підставі фотографій не можна впевнено стверджувати, що Трамп справді пофарбував волосся, адже на відтінок впливають освітлення, камера та обробка зображень.

Саме тому заяви про "новий колір" поки варто сприймати як візуальне спостереження, а не підтверджений факт.

"Але якщо фарбування справді було, темніший або більш насичений відтінок може бути способом візуально додати волоссю щільності. Це звичайний колористичний прийом: колір може змінити наше сприйняття маси волосся, хоча реальної густоти, звичайно, не додає", - сказала Руслана.

На думку майстрині, зачіска президента США може бути продуманою системою візуального камуфляжу, де кожна деталь виконує свою функцію.

"У випадку Трампа я бачу передусім дуже продуману систему камуфляжу: довжина + напрямок укладки + форма +, можливо, корекція кольору. Його зачіска - це не випадковий стиль, вона виконує цілком конкретне завдання: створити враження більшої кількості волосся там, де його густота вже менша", - зазначила вона.

Чоловіча пересадка волосся

Вона також висловила свою особисту професійну позицію щодо пересадки волосся, до якої, за її словами, сьогодні часто ставляться як до універсального способу вирішення проблеми облисіння.

"Я досить скептично ставлюся до того, як сьогодні цю процедуру продає beauty-індустрія. Це дорога хірургічна процедура, яку часто презентують майже як гарантоване повернення колишньої шевелюри. Але для мене як для перукаря набагато цікавіший не кадр "після", а те, як це волосся виглядає і носиться через 5-10 років, особливо якщо власне волосся продовжує рідшати", - додала вона.

Водночас вона наголосила, що не вважає пересадку волосся процедурою, яка не працює. Вона може давати хороший результат за наявності відповідних показань, однак не повинна сприйматися як "чарівна кнопка".

Її скепсис стосується не самої хірургічної процедури, а завищених очікувань, які нерідко створює реклама.

"У beauty-індустрії дуже часто продають фотографію результату. А мене як майстра цікавить результат, який людина зможе нормально носити роками. І це моя особиста професійна позиція", - підсумувала вона.

Додамо, що це не перший випадок за останній час, коли зачіска Трампа привертає особливу увагу.

У серпні його волосся вже ставало предметом активних обговорень після появи політика з більш об’ємною укладкою, а тепер публіка помітила ще й зміну відтінку. Чи справді президент США вирішив пофарбувати волосся, чи темніший колір став лише результатом освітлення та особливостей зйомки, достеменно невідомо.