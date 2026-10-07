Неідеальний манікюр: Miu Miu показав новий б'юті-тренд
Miu Miu запропонував забути про ідеально акуратний манікюр. На показі весняно-літньої колекції 2027 року в Парижі моделі вийшли на подіум із навмисно неідеальними нігтями - новим трендом естетики messy beauty.
Як повідомляє Wave RBC.UA, за манікюр відповідала всесвітньо відома японська нейл-артистка та зірковий майстер манікюру Мей Каваджірі (Mei Kawajiri), відома в Instagram як @nailsbymei.
Як виглядав манікюр
Замість звичного мінімалістичного покриття вона зробила ставку на ефект недосконалості: червоний лак опинився не лише на нігтях, а й частково на кутикулі та шкірі навколо.
У результаті манікюр виглядав так, ніби його робили поспіхом перед виходом із дому - без прагнення до ідеальних ліній і без ретельного очищення шкіри навколо нігтьової пластини.
"Естетика clean girl уже мала свій момент, а цей недосконалий образ — її повна протилежність", - пояснила Каваджірі Vogue.
Цей б’юті-прийом став частиною загальної концепції показу. Недбалий манікюр доповнили неохайні зачіски, завдяки чому образи моделей виглядали максимально невимушено.
Для Miu Miu та дизайнерки Міуччі Пради такий підхід став черговою грою з уявленнями про «правильну» красу. Якщо останніми роками clean girl aesthetic диктувала бездоганну шкіру, акуратні нігті та відполірований зовнішній вигляд, то тепер мода демонструє інший бік - красу в навмисній недосконалості.
Тож messy manicure цілком може стати одним із найбільш помітних б’юті-трендів нового сезону: червоний лак, який нанесений трохи недбало, цього разу не потрібно виправляти.