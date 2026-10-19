Найдорожчий бюстгальтер у світі: ювеліри розкрили, як створювали Fantasy Bra для Victoria's Secret

На шоу Victoria’s Secret 2026 Кайлі Дженнер презентувала новий Fantasy Bra, вартість якого оцінюють у 50 мільйонів доларів. Ювелірний дім Jacob & Co, який працював над виробом, розкрив деталі його створення.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис бренду в Instagram .

Як створювали Fantasy Bra за 50 мільйонів доларів

Ідея прикраси виникла під час розмови креативного директора Victoria’s Secret Адама Селмана із засновником Jacob & Co. Джейкобом Арабо.

"Потім були місяці обговорень, під час яких вони вдосконалювали свої ідеї, аж поки їхнє бачення не стало чітким. Бюстгальтер мав бути повністю виготовлений із золота та діамантів", - зазначив бренд.



Спочатку ювеліри створили ескіз від руки, зазначивши біля кожного каменя його розмір. Потім команда виготовила повнорозмірну модель виробу на манекені.

"Команда дизайнерів створила повномасштабну модель, вирізаючи та формуючи кожну деталь вручну на манекені-бюсті та багаторазово допрацьовуючи її, доки пропорції не стали ідеальними", - розповів бренд.

Наступним етапом стало цифрове моделювання. Конструкцію розділили на 3218 окремих компонентів, а розташування кожного діаманта ретельно спланували з урахуванням того, як він відбиватиме світло.



Скільки діамантів використали для бра

На ювелірному верстаті кожну деталь відливали з 18-каратного золота методом випалювання воскової форми. Далі заготовки випалювали в печі, після чого порожнини заповнювали розплавленим золотом.

Кожен компонент вручну обробили, відшліфували та зібрали на манекені. Після цього творці встановили 4410 натуральних діамантів. Для кожного каменя виготовили індивідуальне кріплення.

Центральною прикрасою став натуральний діамант яскраво-жовтого кольору вагою 75,54 карата.

Загалом над Fantasy Bra працювали 15 майстрів, витративши на його створення понад 1000 годин. Результат представили на подіумі Victoria’s Secret за участю Кайлі Дженнер.