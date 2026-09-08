Напівпрозорі боді, французький вайб та “рогаті” шоломи: як одяглися українці на Burning Man

В США, в пустелі Невада, пройшов фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Подія щороку приваблює тисячі творчих та яскравих людей, які підбирають цікаві, незвичні та навіть дещо божевільні образи. Для гостей події це привід дати волю фантазії і одягнутися так, як в звичайному житті навряд чи вийде.

Серед аудиторії фестивалю були також і українці, Wave RBC.ua розповідає, які луки вони підібрали.