Напівпрозорі боді, французький вайб та “рогаті” шоломи: як одяглися українці на Burning Man
В США, в пустелі Невада, пройшов фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Подія щороку приваблює тисячі творчих та яскравих людей, які підбирають цікаві, незвичні та навіть дещо божевільні образи. Для гостей події це привід дати волю фантазії і одягнутися так, як в звичайному житті навряд чи вийде.
Серед аудиторії фестивалю були також і українці, Wave RBC.ua розповідає, які луки вони підібрали.
Дінара Касько
Українська кондитерка та шеф-кухарка вже втретє відвідує Burning Man. Вона обрала образ в стилі серіалу “Бріджертон” – корсет, мереживо, висока світла перука, віяло, рукавички та перли.
Дарʼя Шаповалова
Співзасновниця цифрової fashion-платформи DRESSX і Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарʼя Шаповалова вже вшосте відвідала фестиваль і цього року рішення було прийняте в останній момент. Вона одягла рожеву пухнасту шуб, а також білу напівпрозору сукню та грубі чорні чоботи.