Які прикраси зараз виглядають справді стильно: головний ювелірний тренд

Які прикраси зараз у тренді

За словами підприємиці, раніше їй самій найбільше подобалися максимально лаконічні вироби, які не відвертають увагу від природної краси людини.

Однак сьогодні вона бачить зовсім іншу тенденцію.

"А зараз я бачу дедалі більший інтерес до statement-прикрас", - розповіла Кушер.

Йдеться про аксесуари, які одразу привертають увагу. Це може бути велика форма, незвичайний колір чи нетиповий матеріал.

"Прикраса вже не просто доповнює образ - вона щось говорить про людину", - пояснила підприємиця.

Юлія Кушер (фото надане засновницею SOLO for Diamonds)

Таким чином ювелірні вироби дедалі частіше стають не фоновою деталлю, а одним із головних акцентів образу.

Що таке прикраси-icebreaker

У США для таких речей використовують ще одне цікаве визначення - icebreaker.

Йдеться про прикрасу, яка сама стає приводом заговорити з людиною.

"У Штатах такі речі навіть називають icebreaker: людина бачить твою каблучку й одразу питає: "Боже, яка крута! А що це?", - розповіла засновниця SOLO for Diamonds.

Саме з такого запитання може початися нове знайомство або розмова.

"Мені зараз особливо подобаються саме такі прикраси - ті, що провокують діалог", - підсумувала Кушер.

Юлія Кушер (фото надане засновницею SOLO for Diamonds)