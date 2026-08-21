Які прикраси зараз виглядають справді стильно: головний ювелірний тренд
Ювелірна мода змінюється, і звичне правило "чим менше, тим краще" вже не працює так однозначно. Сьогодні прикраса дедалі частіше має не просто доповнювати образ, а привертати увагу й навіть ставати приводом для знайомства.
Про це в інтерв’ю Wave RBC.UA розповіла засновниця SOLO for Diamonds Юлія Кушер.
Які прикраси зараз у тренді
За словами підприємиці, раніше їй самій найбільше подобалися максимально лаконічні вироби, які не відвертають увагу від природної краси людини.
Однак сьогодні вона бачить зовсім іншу тенденцію.
"А зараз я бачу дедалі більший інтерес до statement-прикрас", - розповіла Кушер.
Йдеться про аксесуари, які одразу привертають увагу. Це може бути велика форма, незвичайний колір чи нетиповий матеріал.
"Прикраса вже не просто доповнює образ - вона щось говорить про людину", - пояснила підприємиця.
Таким чином ювелірні вироби дедалі частіше стають не фоновою деталлю, а одним із головних акцентів образу.
Що таке прикраси-icebreaker
У США для таких речей використовують ще одне цікаве визначення - icebreaker.
Йдеться про прикрасу, яка сама стає приводом заговорити з людиною.
"У Штатах такі речі навіть називають icebreaker: людина бачить твою каблучку й одразу питає: "Боже, яка крута! А що це?", - розповіла засновниця SOLO for Diamonds.
Саме з такого запитання може початися нове знайомство або розмова.
"Мені зараз особливо подобаються саме такі прикраси - ті, що провокують діалог", - підсумувала Кушер.