Мереживо, корсети й "коштовний" денім: Dolce & Gabbana показали колекцію SS27

Бабусина шафа стала основою колекції

Натхненням для дизайнерів стали гардероби старовинних сицилійських будинків, у яких одночасно зберігаються речі кількох поколінь - прабабусь, бабусь, матерів, тіток і доньок.

За задумом Дольче та Габбана, сучасна жінка відкриває родинну шафу, приміряє успадкований одяг і поєднує речі з різних десятиліть на власний розсуд.

Так сімейний архів перетворюється на особисту історію, а пам’ять - на індивідуальний стиль.

В основі концепції - відмова від однаковості, яку дизайнери бачать у соцмережах і на вулицях.

Колекція стала закликом не копіювати готові образи, а змішувати речі інстинктивно та не боятися суперечностей.

Сценографія підтримувала цю ідею: простір Metropol перетворили на інтер’єр розкішної сицилійської оселі, заповненої речами з історією.

Мереживо зустрілося з денімом

У колекції не було єдиного стилістичного правила. Сукні-комбінації одягали поверх жакетів, старовинне мереживо поєднували із сучасним денімом, а білизну - з вечірнім і повсякденним одягом.

Серед найбільш характерних образів - біла в’язана спідниця з чорним мереживним бюстгальтером, твідові жакети з тонкими лляними речами, декорована коралами куртка та довгий напівпрозорий халат із хутряною обробкою, який стилізували з широкими джинсами.

До колекції також повернувся логотип D&G - футболку з ним поєднали з ошатним твідовим жакетом і леопардовою шифоновою спідницею.

Це стало відсиланням до молодіжної лінії D&G, яка була особливо популярною у 2000-х.

Скатертини, штори та люстри перетворилися на моду

Дамаск, меблеві тканини та матеріали, схожі на старовинні скатертини, штори, серветки й постільну білизну, дизайнери використали для створення суконь, жакетів і спідниць.

Форму коштовностей та аксесуарів підказали люстри зі старих сицилійських будинків.

Ручну вишивку доповнили коралами, ґудзиками, камінням і брошками. В оздобленні також використали мереживо, в’язання гачком, квіткову вишивку та об’ємні декоративні елементи.

Одним із головних акцентів став "коштовний" денім. Джинсові речі вкрили масивним декором, а коралові мотиви перетворили їх на відсилання до ювелірних традицій Середземномор’я.

Леопард, квіти та чорне мереживо

Dolce & Gabbana повернулися до впізнаваних кодів бренду: чорного й білого мережива, леопардового принту, гороху та великих квітів.

Флористичні мотиви 1920–1930-х років з’явилися на шифоні та прозорих фактурних тканинах.

Поряд із ними дизайнери використали клітинку віші, бахрому, оздоблення у стилі 1920-х і розкльошені штани з відсиланням до 1970-х.

Класичний жакет Dolce також отримав нову форму: він став легшим, втратив частину звичної жорсткості та почав повторювати лінії тіла майже як сорочка.

Дженніфер Лопес у першому ряду

Головною зірковою гостею показу стала Дженніфер Лопес. Замість вечірньої сукні вона обрала чорний оксамитовий костюм-трійку Dolce & Gabbana з жилетом, тонкою краваткою та брюками.

Образ у чоловічому стилі доповнили кепі й високі чоботи для верхової їзди.

Співачка спостерігала за показом із першого ряду, ставши частиною сицилійської історії бренду.