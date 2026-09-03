Мереживний топ і туфлі-невидимки: Сідні Свіні показала стильний аутфіт у Венеції

Який образ обрала Сідні Свіні

28-річна акторка була помічена в аеропорту Венеції у середу, 2 вересня. Для подорожі вона обрала образ із весняно-літньої колекції Georges Chakra 2003 року.

Свіні одягнула напівпрозорий мереживний топ із відкритою шиєю, високою горловиною та рюшами. Його вона поєднала з бежевими бермудами з тканинним ременем.

Образ доповнили невелика сумка, сережки та сонцезахисні окуляри. Особливу увагу привернуло взуття - акторка обрала прозорі мюлі Sofia Mule 95 від Gianvito Rossi.

Сідні Свіні у Венеції (фото: Getty Images)

Модель має загострений силует, тонкий каблук заввишки близько 9,5 см і прозору вставку. Вартість такої пари становить близько 945 доларів (майже 42 279 гривень).

Прозоре взуття стало одним із помітних трендів 2026 року, а вибір Свіні демонструє, як його можна поєднати навіть із досить стриманою монохромною гамою.

Чому Сідні Свіні приїхала на фестиваль

Цьогоріч акторка відвідує Венеційський кінофестиваль не для презентації нового фільму. Вона є амбасадоркою Armani Beauty - офіційного партнера 83-го фестивалю.

Після прибуття до Венеції акторка привіталася з шанувальниками в аеропорту, а потім вирушила до готелю на водному таксі.

Свіні вже не вперше відвідує головний кінофестиваль Італії. Раніше вона була гостею заходу у 2022, 2023 та 2024 роках.

Нагадаємо, кінофестиваль триватиме до 12 вересня 2026 року. Раніше ми розповідали, хто ще з зірок вразив модним прибуттям до Венеції.