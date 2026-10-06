У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені

Який образ обрала Оля Полякова

Для виступу співачка обрала total black від українського бренду YS Couture від Яніса Степаненка. Образ складався із сукні Black Swan та кейпа Majestic March Cape, який цього року презентували під час Paris Fashion Week.

Основою вбрання стала сукня зі структурним мереживним корсетом і напівпрозорими елементами. У дизайні поєднали щільну конструкцію корсета з багатошаровими мереживними фактурами.

Полякова в сукні YS Couture (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поверх Полякова одягнула Majestic March Cape, який виконали з французького мережива. Його вручну прикрасили чорним стеклярусом та оздобили люневільською вишивкою в artisanal-техніках.

Дизайн кейпа виконаний із гротескним орнаментом, натхненним готичною архітектурою європейських соборів. Завдяки цьому наряд отримав виразний театральний характер.

"Цього вечора я виконала пісню у стилі рок-опери, тому мені хотілося по-своєму передати цю інтерпретацію не тільки голосом, а й образом", - пояснила свій вибір артистка в Instagram.

Majestic March Cape від Яніса Степаненка (фото: представники співачки)

Яку пісню виконала співачка

На концерті Оля заспівала композицію "Ой, летіли дикі гуси" на музику Ігоря Поклада та слова Юрія Рибчинського.

Пісню створили у 1969 році. Широку популярність вона отримала у виконанні Ніни Матвієнко.

Раніше Оля розповідала, що "Ой, летіли дикі гуси" є однією з українських пісень, які вона любила ще з дитинства.