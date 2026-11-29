На коробці зобразили колишній дім герцогині у США
Меган Маркл випустила лімітований святковий адвент-календар свого бренду As Ever. Дизайн упаковки герцогиня Сассекська присвятила власному дому в Монтесіто.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Адвент-календар створили разом із кондитерською компанією Compartés, що базується в Лос-Анджелесі. Він містить 24 шоколадні цукерки ручної роботи.
Продукт представили в подарунковій коробці з магнітною застібкою та золотими цифрами на дверцятах. Усередині кожного відділення - окрема шоколадна цукерка, а на упаковці розмістили напис із побажанням насолодитися святковим сезоном.
До комплекту також додали особисту записку від герцогині Сассекської зі словом "Enjoy" (“Насолоджуйтесь”).
За описом бренду, смаки солодощів натхненні каліфорнійським садом Меган і продуктами As Ever.
"Усередині кожної шоколадної цукерки - смаки, натхненні свіжими дарами Каліфорнії та улюбленими класичними смаками, зокрема нашими фірмовими пастами, а на завершення - номер у форматі зворотного відліку, написаний власноруч Меган", - йдеться в описі.
На коробці також зобразили будинок у Монтесіто, де Меган жила разом із принцом Гаррі та дітьми до повернення у Велику Британцію. До слова, згодом ця ілюстрація опинилася в центрі уваги через припущення про використання ШІ.
Daily Mail перевірило кілька зображень адвент-календаря за допомогою детектора SynthID від Google. Вони проаналізували офіційне фото упаковки та кадри з відео, на яких показано продукт. Результати показали, що начебто ілюстрацію створили за допомогою інструментів ШІ.
Вартість святкової новинки становить 148 доларів. Календар випустили обмеженим тиражем. Наразі на сайті вказано, що його розкупили.
Окрім адвент-календаря, в As Ever можна знайти подарункові набори. До них увійшли фірмові продукти бренду, зокрема джеми, свічки, мед, квіткова посипка та трав'яні чаї.