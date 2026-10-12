Меган Маркл випустила світшот з особливим написом: як він виглядає

Особливість світшоту

Колекцію представили напередодні Міжнародного дня дівчаток, який відзначають 11 жовтня. Саме цього дня світшот мав надійти у продаж.

Модель виконана у кремовому кольорі та має класичний круглий виріз. Лаконічний дизайн доповнює вишивка шоколадно-коричневого відтінку на спині та рукаві з написом "Важливі дрібниці". Ця фраза стала головним посилом благодійної кампанії, що нагадує про значення щоденної турботи, підтримки та уваги до дітей.

"Нас як батьків об’єднує одне бажання - забезпечити нашим дітям безпечне майбутнє, у якому вони почуватимуться коханими", - сказала Меган Маркл журналу People.

Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan)

За словами герцогині, співпраця з Moms Offering More стала частиною ширшої ініціативи на підтримку Alliance of Moms - спільноти, яка допомагає матерям і дітям.

Вона також наголосила, що навіть невеликі вчинки можуть мати значний вплив, особливо коли йдеться про добробут наступного покоління.

Світшот з написом "Важливі дрібниці" (фото: momsofferingmore.com)

Куди спрямують кошти

Усі 100 доларів від продажу кожного світшота спрямують до фонду Moms Offering More та організації Alliance for Children’s Rights у Лос-Анджелесі, яку підтримує Alliance of Moms. Таким чином, покупка одягу стає способом долучитися до допомоги сім’ям.

Благодійна ініціатива Меган Маркл покликана привернути додаткову увагу до потреб батьків і нагадати, що створення безпечного середовища для дітей починається з повсякденної турботи.