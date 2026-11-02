McDonald’s випустив колекцію мінібумбоксів з хітами Брітні Спірс та Авріл Лавін

З яких пісень складається колекція

Колекція складається з п’яти різних мінірадіо, кожне з яких має власний колір і музичний супровід. Серед композицій - хіти, які свого часу звучали чи не звідусіль: "Toxic" Брітні Спірс, "Sk8er Boi" Авріл Лавін, "I Kissed a Girl" Кеті Перрі, "Sorry" Джастіна Бібера та "Traum" німецького виконавця Cro.

Кожен пристрій відтворює приблизно 30-секундний фрагмент однієї пісні. Тож змінити композицію на одному радіоприймачі не вийде - для кожного хіта передбачена окрема модель.

Новинка стала частиною ностальгійної кампанії "Endlich wieder bei Mecces" ("Нарешті знову в Mecces"). Таким чином компанія переосмислила іграшки, які раніше можна було отримати в межах Happy Meal.

Тепер колекційні радіо розраховані не лише на дітей, а й на дорослих, які пам'ятають музику та попкультуру початку 2000-х.

Радіоприймачі можна придбати за додаткову плату

Втім, цього разу мінірадіоприймачі не роздають безкоштовно разом із дитячим меню. Їх можна придбати за додаткову плату до певних комбо: McMenü, McCafé Duo Grande або сніданкового Duo Grande.

Акція триватиме до 24 листопада 2026 року в закладах, які беруть у ній участь, або до завершення запасів.

Поки що колекція доступна лише в Німеччині. Про запуск подібної акції в інших країнах компанія не повідомляла.

Популярність у Threads

У Threads користувачі вже активно діляться фотографіями колекційних мінірадіоприймачів McDonald’s. Вони показують різні версії пристроїв, демонструють їхній дизайн і діляться музичними композиціями, які звучать після натискання кнопки.

Судячи з дописів, новинка викликала особливий інтерес у тих, хто ностальгує за попмузикою 2000-х.