Майк Тайсон одягнув вишиванку на Парад зірок в Нью-Йорку

Де Тайсон з'явився у вишиванці

Парад зірок світового боксу відбувся 15 серпня у Браунсвіллі, Брукліні. Захід організували на честь американського боксера Брюса "Шу Шу" Керрінгтона.

Разом із Тайсоном на події з'явилися й інші відомі представники боксу, зокрема Заб Джуда та Ріддік Боу.

Але саме образ "Залізного Майка" привернув особливу увагу: замість звичного спортивного вбрання він прийшов у білій вишиванці з яскравим українським орнаментом.

При цьому сам Тайсон не пояснював публічно, чому обрав саме вишиванку, тому називати його появу прямою акцією на підтримку України було б передчасно.

Який зв'язок Майка Тайсона з Україною

Водночас в історії боксера є особливий український слід.

У підлітковому віці Тайсона виховувала Камілла Евалд, українська емігрантка, яка народилася у 1905 році в селі Староміщина на території сучасної Тернопільської області.

У дитинстві вона разом із родиною емігрувала спочатку до Канади, а згодом оселилася у США.

Евалд була багаторічною партнеркою легендарного тренера Каса Д'Амато, який став наставником і опікуном юного Тайсона.

Коли майбутній чемпіон оселився в їхньому будинку в Катскіллі, Камілла фактично стала для нього другою матір'ю.

Ще у 1988 році The Washington Post називав її українською емігранткою, яка стала відомою як "мама" Тайсона.

Саме тому поява легендарного боксера в українській вишиванці викликала особливий інтерес, хоча чи був його образ свідомою присвятою Каміллі Евалд або Україні, Тайсон наразі не уточнював.