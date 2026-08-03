Маша Кондратенко вразила футуристичним образом у стилі "П'ятого елемента"
Українська співачка Маша Кондратенко вразила ефектним сценічним костюмом на великому сольному виступі Володимира Дантеса. Артистка стала спеціальною гостею вечора, продемонструвавши не лише вокальні дані, а й унікальне вбрання від українського бренду.
Яким образом підкорила зірка, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Що відомо про модний образ Маші Кондратенко
У неділю, 2 серпня, у столичному артпросторі "Де, Що, Інше"на ВДНГ Кондратенко та Дантес презентували заспівали дуетну роботу "донт тач". Цей трек народився в межах авторського проєкту співачки "Пісня за годину" і встиг завоювати любов слухачів.
Проте увагу публіки прикувало не лише спільне виконання, а й візуальний стиль Маші. Для виходу на сцену вона обрала чорний total look від українського бренду SKINZ.
Над концертним образом працювала команда спеціалістів на чолі з головною дизайнеркою Наталією Хоменко. Головним джерелом натхнення для авторів наряду стала футуристична естетика фільму "П'ятий елемент".
Образ вирізняється архітектурним кроєм, акцентованою лінією плечей і графічними вирізами, які формують виразний силует, а монолітний чорний колір підкреслює конструкцію вбрання.
Чим особливий образ
Основою наряду став боді із високим коміром-стійкою, довгими рукавами відкритою спиною та підплічниками, які додають силуету виразності.
Нижню частину доповнили ультракороткі шорти з низькою посадкою, прикрашені мінімалістичним білим логотипом SKINZ у центрі.
Ще одним нестандартним рішенням став високий чорний гольф на лівій нозі, який додав образу асиметрії.
Завершили лук масивні грубі черевики чорного кольору. Вони збалансували сміливий силует костюма та додали йому брутальності.