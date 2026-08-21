Маргарет Кволлі вдягла екстравагантне “босе” взуття від Chanel на премʼєру фільму

Неочікуваний образ

В четверг, 20 серпня, в Лондоні відбулася премʼєра нового постапокаліптичного фільму від Рідлі Скотта “Сузірʼя Великого Пса”, в якому головні ролі грають Маргатет Кволлі, Джейкоб Елорді, Джош Бролін та інші.

Образ Маргатет Кволлі для премʼєри миттєво привернув увагу, адже акторка обрала вірусні “босі” сандалі з круїзної колекції Chanel. Вона була майже босоніж, лише з прикритою п'яткою та чорним педикюром. Крім того, зірка була в легкій чорній сукні з бахромою, розпущеним волоссям майже без укладки та невагомим “натуральним” макіяжем.

Про босоніжки

Модний дім Chanel представив “босі” сандалі на показі круїзної колекції 2027 в Біаріцці. Тоді креативний директор модного дому Матьє Блазі представив ідею “взагалі без взуття” – моделі ходили по подіуму лише з прикритою пʼяткою, “сандалі” кріпилися до щиколотки тоненькими завʼязками, а підошва була повністю відкрита.

Модель миттєво стала вірусною та обговорюваною в соцмережах, а користувачі жартують, що “такі босоніжки мають коштувати півціни”.

Що відомо про фільм

Стрічка Рідлі Скотта “Сузір'я Пса” виходить у світовий прокат 28 серпня 2026 року. Фільм знятий по мотивам однойменного роману Пітера Хеллера і розповідає про людей, які вижили в постапокаліптичному світі після того, як вірус знищив людство, а тепер стикаються з бродячими мародерами.

Головний Герой – Хіг, пілот, який вижив після вірусу, але втратив дружину. Його грає Джейкоб Елорді.