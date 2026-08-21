Маргарет Кволлі вдягла екстравагантне “босе” взуття від Chanel на премʼєру фільму
Акторка Маргарет Кволлі стала першою зіркою, яка приміряла екстравагантні “босі” туфлі від Chanel на премʼєру фільму “Сузірʼя Великого Пса”, де вона зіграла одну з головних ролей.
Wave RBC.ua розповідає подробиці.
Неочікуваний образ
В четверг, 20 серпня, в Лондоні відбулася премʼєра нового постапокаліптичного фільму від Рідлі Скотта “Сузірʼя Великого Пса”, в якому головні ролі грають Маргатет Кволлі, Джейкоб Елорді, Джош Бролін та інші.
Образ Маргатет Кволлі для премʼєри миттєво привернув увагу, адже акторка обрала вірусні “босі” сандалі з круїзної колекції Chanel. Вона була майже босоніж, лише з прикритою п'яткою та чорним педикюром. Крім того, зірка була в легкій чорній сукні з бахромою, розпущеним волоссям майже без укладки та невагомим “натуральним” макіяжем.
Про босоніжки
Модний дім Chanel представив “босі” сандалі на показі круїзної колекції 2027 в Біаріцці. Тоді креативний директор модного дому Матьє Блазі представив ідею “взагалі без взуття” – моделі ходили по подіуму лише з прикритою пʼяткою, “сандалі” кріпилися до щиколотки тоненькими завʼязками, а підошва була повністю відкрита.
Модель миттєво стала вірусною та обговорюваною в соцмережах, а користувачі жартують, що “такі босоніжки мають коштувати півціни”.
Що відомо про фільм
Стрічка Рідлі Скотта “Сузір'я Пса” виходить у світовий прокат 28 серпня 2026 року. Фільм знятий по мотивам однойменного роману Пітера Хеллера і розповідає про людей, які вижили в постапокаліптичному світі після того, як вірус знищив людство, а тепер стикаються з бродячими мародерами.
Головний Герой – Хіг, пілот, який вижив після вірусу, але втратив дружину. Його грає Джейкоб Елорді.