Maison Margiela презентував психологічний трилер з Ребеккою Голл

Як Maison Margiela перетворив нову кампанію на психологічний трилер

За сюжетом кампанії акторка готується до нової ролі, однак у певний момент починає регулярно зустрічати загадкового двійника в масці. Відео побудоване навколо питання ідентичності та межі між справжнім життям і грою.

"Але хто ж є справжнім? Як ми можемо по-справжньому пізнати себе? Ставки ще ніколи не були такими високими", - йдеться в описі.

Образи двійника доповнюють унікальні Artisanal-маски, створені майстрами в паризькому ательє бренду.



Що відомо про колекцію Maison Margiela FW26

У самій колекції дизайнерський дім продовжив роботу з деконструкцією та трансформацією матеріалів. Серед ключових елементів - силуети в стилі едвардіанської епохи, зруйновані гобелени та речі з джерсі.

До колекції увійшли вільні сукні з гобеленовим матеріалом, спідниці Bianchetto з ефектом потрісканої білої фарби, укорочені фраки та трикотаж із навмисно недосконалою посадкою.

Maison Margiela FW26 (кадр з відео)

Також з'явилися нові версії культових Tabi, зокрема з квітковими гобеленовими принтами та модель, яка повторює форму стопи та створює ефект другої шкіри.

Серед аксесуарів Maison Margiela представив нову сумку Link, прототипом для якої стали вінтажні круглі гаманці для монет. Також у колекції з'явилися шкіряні прикраси з ланцюгами та сумки Box із керамічними кутами.

Показ колекції Maison Margiela осінь-зима 2026 відбувся у Шанхаї в квітні, а 9 вересня вона стала доступною для покупців у всьому світі.