Louis Vuitton перетворив магазин у Гонконзі на гігантський вокзал у формі валізи

Французький модний дім Louis Vuitton перетворив фасад свого магазину в торговому комплексі LANDMARK у Гонконзі на масштабну інсталяцію, що нагадує залізничний вокзал у формі гігантської дорожньої валізи.

Як повідомляє Wave RBC.UA, конструкцію створили в межах реконструкції магазину, присвятивши її історії бренду та мистецтву подорожей.

Як виглядає інсталяція Louis Vuitton

Фасад магазину закрили конструкцією, що відтворює обриси великої валізи Louis Vuitton із фірмовим візерунком Monogram. Дизайн доповнили деталями, характерними для дорожніх скринь бренду, а також елементами архітектури старовинного залізничного вокзалу.

Над фасадом облаштували аркові вікна та круглий годинник, а на рівні вулиці розмістили декорацію у вигляді вагона поїзда. Елементи конструкції створюють враження залізничної станції, оформленої в стилі Louis Vuitton.

Інсталяція присвячена концепції Art of Travel - мистецтву подорожей, яка є частиною спадщини модного дому.



130-річчя Monogram

Проєкт приурочили до 130-річчя фірмового візерунка, який з’явився у 1896 році. Він став одним із головних елементів оформлення масштабної конструкції.

Подібні проєкти Louis Vuitton раніше представляв у Парижі у вересні 2023 року, Нью-Йорку в листопаді 2024-го та Шанхаї в червні 2025-го.

Інсталяція в Гонконзі також стала частиною програми Destination CENTRAL, покликаної привернути увагу до історії та культурної спадщини центрального району міста.

Після завершення реконструкції використані для створення інсталяції матеріали планують повторно використати або переробити.