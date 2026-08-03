Loro Piana продає ручку для створення сумки: скільки коштує та як працює

Що відомо про ручку від Loro Piana та як вона працює

Аксесуар виготовлений зі 100% телячої шкіри та доповнений металевою фурнітурою у відтінку Sun Gold. Він має округлу форму, металеві кільця з обох боків для кріплення тканини та фірмові деталі з логотипом бренду.

Принцип використання Foulard Handle досить простий. До металевих кілець на кінцях ручки кріпляться кути великої шовкової хустки. Після цього тканину фіксують, формуючи м'яке об’ємне полотно, яке виконує роль корпусу. Так виходить легка сумка з ефектом драпірування, а сам принт хустки стає головною деталлю аксесуара.

Головна особливість такого рішення - можливість змінювати дизайн без купівлі нової сумки. Достатньо замінити хустку, щоб отримати інший колір чи малюнок.

Щодо розміру хустки, то в асортименті бренду представлені квадратні моделі 90×90 см.

Як працює ручка від Loro Piana (колаж: РБК-Україна)

Скільки коштує модна ручка для сумки

Вартість Foulard Handle залежить від моделі та виконання. Варіант з плетеної шкіри обійдеться в 402 євро, що становить 20 520 гривень. Ручка з гладкої шкіри коштує 246 євро - 12 557 гривень.

При цьому шовкова хустка купується окремо. В аосртименті бренду пропонують варіанти за 615 євро - це близько 31 393 грн.

З чим носити сумку з ручки та хустки

Foulard Handle дозволяє експериментувати зі стилем залежно від обраної хустки. Варіанти з нейтральними кольорами добре доповнять мінімалістичні образи з класичними костюмами, сорочками чи сукнями, а моделі з яскравими принтами можуть стати головним акцентом у повсякденному образі.

Такий аксесуар можна поєднувати з легкими літніми вбраннями, джинсами та сорочками oversize, а також із більш елегантними комплектами.