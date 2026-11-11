У Лондоні відбулася прем’єра третього сезону "Володаря перснів": які образи обрали актори

Джеймі Кемпбелл Бовер у чорному кейпі

Довгий чорний кейп із широкими лацканами Бовер поєднав із білою сорочкою та чорною краваткою.

На лацканах були темно-синя квітка й блискуча брошка. Поверх довгого платинового волосся актор одягнув тонкий золотавий обідок, схожий на ельфійську корону.

На прем’єрі він розповів Reuters, що виріс на фільмах про Середзем’я, а роль у серіалі стала здійсненням дитячої мрії.

Джеймі Кемпбелл Бовер (фото: Getty Images)

Морфідд Кларк у білій сукні з драпіруванням

Кларк обрала білу сукню з широким вирізом і напівпрозорими панелями на плечах.

Драпірування підкреслювало талію, а шари легкої тканини утворювали асиметричний поділ.

До сукні акторка підібрала босоніжки з тонкими темними ремінцями й сріблясту каблучку.

На доріжці вона позувала і сама, і поруч із Бовером, який грає її екранного чоловіка Келеборна.

Морфідд Кларк (фото: Getty Images)

Чарлі Вікерс у бежевому костюмі з червоною сорочкою

Вікерс одягнув бежевий двобортний костюм із широкими лацканами й темними ґудзиками.

Під піджаком виділялася яскраво-червона сорочка з чорною краваткою. У третьому сезоні актор повертається в ролі Саурона, який воює з ельфами й готується викувати Єдиний Перстень.

Чарлі Вікерс (фото: Getty Images)

Синтія Аддай-Робінсон у сукні зі сріблястим візерунком

Виконавиця ролі Міріель з’явилася в чорній сукні з жакетним верхом і пишною спідницею до підлоги.

Широкі лацкани обрамляли V-подібний виріз. Сріблясті гілки прикрашали плечі, передню частину спідниці та поділ.

Синтія Аддай-Робінсон (фото: Getty Images)

Софія Номвете в сукні з широкими рукавами

Номвете обрала чорну сукню до підлоги з широкими рукавами, що спадали від зап’ясть.

Спереду тканину зібрали в складки золотавою пряжкою. Частину кучерявого волосся акторка зібрала у високий пучок і доповнила зачіску золотавими прикрасами.

Софія Номвете (фото: Getty Images)

Саймон Пегг у чорно-червоному костюмі

Пегг вийшов у костюмі-трійці з дрібним крапковим візерунком. На піджаку чорний колір переходив у червоний донизу, а на штанах червоний поступово темнів до чорного. Сорочку, краватку й взуття актор обрав чорні.

Саймон Пегг (фото: Getty Images)

Максим Болдрі в коричневій куртці з жовтими смугами

Болдрі одягнув коричневу куртку з жовтими смугами вздовж рукавів і передніх панелей.

Під нею була гірчична футболка з написом.

До куртки актор підібрав чорні штани з блискучою фактурою та розширеними донизу штанинами.

Максим Болдрі (фото: Getty Images)

Тайро Мухафідін у піджаку з білими бризками

Нижню частину сірого піджака Мухафідіна вкривав білий візерунок, схожий на бризки й патьоки фарби.

Під піджак актор одягнув блакитно-білу смугасту сорочку з розстібнутим коміром. Образ доповнили сріблясті браслети та каблучки.

Тайро Мухафідін (фото: Getty Images)

Ісмаель Крус Кордова в костюмі в тонку смужку

Крус Кордова обрав графітовий костюм у тонку смужку з широкими штанами на високій посадці.

Піджак він залишив розстібнутим, тож було видно складки на штанах, білу сорочку й вузьку темну краватку.

Ісмаель Крус Кордова (фото: Getty Images)

Роберт Арамайо в довгому темному пальті

Арамайо накинув поверх чорного костюма довге темне пальто з широкими лацканами.

Верхні ґудзики білої сорочки він залишив розстібнутими. У чорного взуття було сріблясте оздоблення вздовж краю підошви.

Нагадаємо, перші чотири серії виходять 11 листопада на Prime Video. П’ятий і шостий епізоди з’являться 18 листопада, а дві фінальні серії - 25 листопада.