Леопардові панталони й платформи з ріжками: найепатажніші образи Vivienne Westwood у Парижі

Леопардові панталони

Одним із найпомітніших образів стали об'ємні панталони-блумери з леопардовим принтом.

Їх поєднали з асиметричним жилетом із матеріалу, який у колекції назвали "розкішним трикотажем".

В іншому образі короткі панталони доповнили жакетом і верхом від бікіні. Так білизна остаточно перестала бути прихованою частиною гардероба та стала його головним елементом.

Картаті корсети й анатомічні прикраси

У колекції з'явилися корсети з принтом віші, які Кронталер поєднав із золотистим трикотажем.

Однак найбільше уваги привернули прикраси: на одязі висіли підвіски у формі чоловічих статевих органів.

Провокативні деталі дизайнер подав як своєрідні трофеї, вкотре продовживши традицію Vivienne Westwood говорити про сексуальність без натяків і сором'язливості.

Пишні спідниці з минулого

Історичні силуети Кронталер адаптував до сучасного подіуму. Величезні картаті спідниці з пан'є, що створювали об'єм з боків, моделі носили із сатиновими блузами, декорованими воланами.

Глибокі вирізи на блузах сягали майже пупка, тому образи одночасно нагадували вбрання аристократії XVII-XVIII століть і костюми для сучасної провокативної вечірки.

Платформи з диявольськими ріжками

Навіть взуття в колекції не залишилося нейтральним. Масивні платформи з візерунком пейслі отримали маленькі диявольські ріжки.

Вони доповнювали багатошарові образи з корсетами, тюлем і сатином та підкреслювали карнавальну атмосферу показу.

Бікіні, сітка та надувний круг

Пляжний гардероб Кронталера також виявився далеким від звичайного. Чоловічі плавки з принтом у вигляді блискавок поєднали з яскраво-помаранчевим надувним кругом.

Схожий принт з'явився на бікіні, поверх якого стилісти накинули прозору сітку.

У такий спосіб дизайнер перетворив звичайні літні речі на повноцінні подіумні образи.

Прозорі корсети поверх одягу

Легкі корсети з тюлю моделі носили не лише на тілі, а й поверх інших речей.

Напівпрозорі конструкції поєднували з об'ємними сатиновими спідницями, головними уборами та корсажами.

Корсет у цій колекції не обмежував тіло, а ніби рухався разом із ним, зберігаючи один із головних кодів Vivienne Westwood.

Нічні сорочки замість літніх костюмів

Чоловічі образи складалися з мереживних блуз, майок із надзвичайно глибокими вирізами та об'ємних нічних сорочок.

Кронталер зізнався, що сам носив подібні речі без білизни під час літньої спеки.

Для частини сорочок використали яскраву бавовняну тканину базен, придбану в паризькому районі Барбес.

Вона додала речам насичених кольорів і характерного блиску.

Жакет, який приховує дешевшу тканину

Ще одним історичним відсиланням стала інтерпретація так званого Cheat Jacket кінця XVII століття.

Його передню частину виготовляли з дорогої тканини, тоді як у менш помітних місцях використовували простіші матеріали та клаптики.

Кронталер переніс цей принцип у сучасну колекцію, перетворивши старовинний спосіб економії на дизайнерський прийом.

Показ супроводжував виступ панк-поета Стюарта Маккензі, а в музику вплели архівні фрагменти голосу Вів'єн Вествуд.

У фіналі її слова стали головним поясненням усієї колекції: нові ідеї народжуються з розвитку тих, які вже існують.