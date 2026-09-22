Квіткові сукні, тренчі та пальта: Burberry показав нову колекцію на London Fashion Week

Квіткові мотиви та фірмова клітинка

Колекція отримала назву "У розквіті" (In Bloom). Її головними мотивами стали квіти, рослини та графічні візерунки, які Біртвелл створювала вручну.

На подіумі з'явилися сукні та спідниці з об'ємною вишивкою у вигляді квітів, тренчі з дрібними принтами, пальта з розмитими рослинними мотивами та взуття з декоративними елементами.

Весняна колекція Burberry (кадри з відео)

Серед використаних мотивів були мімоза, лаванда, чорниця, а також квіткові та рослинні елементи. Біртвелл також адаптувала для колекції власні архівні принти із кумедними обличчями, які прикрасили трикотажні речі та аксесуари.

Особливу увагу приділили переосмисленню культової клітинкою Burberry.

Новий погляд на тренчі

Даніель Лі зробив акцент на верхньому одязі. У колекції представили як класичніші тренчі, так і моделі з шовкової тафти й фаю. Деякі з них мали об'ємний низ, складки та пом'ятий ефект.

Окремі варіанти були виконані з легкої напівпрозорої тканини та прикрашені вишивкою. Їх стилізували так, що вони нагадували водночас і верхній одяг, і сукні.

Серед кольорів колекції були лавандовий і бордовий, а також яскраві відтінки жовтого, рожевого, зеленого та блакитного.

До чоловічої частини колекції увійшли натхненні вуличним стилем образи - костюми, сорочки, класичні тренчі, з квітковими й рослинними мотивами, а також джинси, картатий одяг і світшоти з принтами.