Кріс Дженнер відтворила образ Елізабет Тейлор: як він виглядає і до чого тут серіал з Кім

Який образ Елізабет Тейлор відтворила Кріс Дженнер

Для виходу на червону доріжку зірка обрала чорну оксамитову накидку з капюшоном і декоративними зображеннями скорпіонів. Усередині вона оздоблена шовком кольору слонової кістки.

Оригінальну модель створив римський модний дім Tiziani Roma. Елізабет Тейлор одягала цю накидку на святкування 40-річчя княгині Монако Грейс Келлі у 1969 році.

Тоді акторка доповнила образ знаменитим діамантовим кольє Taylor-Burton із підвіскою вагою 69,42 карата. У 1979-му, після розлучення з Річардом Бертоном, вона продала діамант компанії Mouawad за 5 мільйонів доларів. Гроші мали піти на фінансування будівництва лікарні в Ботсвані.



Як Кім Кардаш'ян використала образ у серіалі

Кріс, яка також виступає виконавчою продюсеркою шоу, обрала цей образ не просто так. Накидка з'явиться в другому сезоні серіалу "Всі засоби хороші".

Кім, яка грає адвокатку Аллуру Грант, постає в історичному образі в одному з епізодів. У трейлері також можна побачити схожу накидку на персонажці Сари Полсон - Керрінгтон Лейн.

Кім Кардаш'ян у другому сезоні All’s Fair (кадр з серіалу)

Хто ще був на прем'єрі в Римі

До Кріс Дженнер також приєдналися Кім Кардаш'ян, Сара Полсон, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс.

Кім позувала на червоній доріжці у вінтажній леопардовій сукні Yves Saint Laurent з колекції Haute Couture осінь-зима 1986 року. Доповнили наряд довгий шарф у тон, накинутий на голову та плечі, і чорні туфлі-човники на підборах.

Коли вийде другий сезон "Всі засоби хороші"

У нових епізодах адвокатки юридичної фірми Grant, Ronson & Greene знову опиняться в центрі скандалів і таємниць. За описом Hulu, нові союзи випробують дружбу героїнь, а несподіване викриття поставить під загрозу існування фірми.

Серед акторського складу - Кім Кардаш'ян, Наомі Воттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз та інші.

Прем'єра другого сезону запланована на 4 листопада. Спочатку глядачам покажуть три епізоди, після чого нові серії виходитимуть щосереди.