Якою буде нова колекція Zara від Джона Гальяно: нові подробиці та фото

Як Гальяно переробив речі Zara

Колекція отримала назву Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano. Її концепція полягає у переосмисленні вже наявного одягу бренду.

Серед таких були довге вовняне пальто, сукня-комбінація та бавовняна сорочка. Гальяно та його команда по-новому формували ці речі, змінюючи їхній крій і деталі.

"Ця колекція знаменує початок діалогу кутюр'є з архівами бренду. Ця гендерно-нейтральна лінійка базується на архетипних моделях одягу та аксесуарів, перероблених із використанням технік, властивих високій моді, та відтворених із нових матеріалів", - описав співпрацю бренд в Instagram.



Наприклад, пальто вкоротили спереду, кишені змістили назад, подовжили лацкани, а нижню частину витягнули вздовж ніг. Сорочку Zara збільшили в розмірі й за допомогою принта, що імітує шкіру, перетворили на жакет.

Крім того, у колекції є сукні косого крою насичених відтінків, прозорі шари тюлю, а також історичні мотиви, які проглядаються в капелюшках зі стрічками, краватках та двокутних капелюхах.

Повернувся дизайнер й до теми les Incroyables, яка стала тріумфальним початком його кар'єри у світі моди в 1984 році. Естетика цієї молодіжної субобкультури знову проявилася у його роботі - чоловічі образи отримали укорочені фраки та високі коміри, а жіночі - приталені драпіровані сукні.



Що відомо про співпрацю Гальяно та Zara

Співпраця з іспанським брендом стала для дизайнера першим великим проєктом після його відходу з Maison Margiela у 2024 році.

За словами Гальяно, робота над проєктом розпочалася в умовах секретності ще в січні. Він назвав цю співпрацю початком третього акту своєї кар'єри.

Контракт розрахований на два роки та передбачає створення чотирьох колекцій. Вартість речей стартує від 30 євро, а їхній продаж по всьому світу має розпочатися з 1 жовтня.