Ковбойські капелюхи, блискітки та розкішні сукні: як зірки вшанували Доллі Партон

Керрі Андервуд

Співачка обрала розкішну білу сукню без бретелей із корсетним верхом, об'ємною багатошаровою спідницею з тюлю та довгим шлейфом.

Вбрання прикрашали делікатна вишивка й об'ємні декоративні елементи. Образ доповнили довгі сережки та розпущене біляве волосся, укладене великими хвилями.

Керрі Андервуд (фото: Getty Images)

Кеті Перрі

Попзірка зробила ставку на яскравий принт. Вона з'явилася у довгій сукні з глибоким декольте, яка поєднувала теплі золотисті, помаранчеві та коричневі відтінки.

До вбрання Кеті додала босоніжки з тонкими ремінцями та підвіску у формі хреста. Чорне волосся з чубчиком і виразний макіяж завершили образ.

Кетті Перрі (фото: Getty Images)

Реба Макінтайр

Легенда кантрі обрала стриманіший, але не менш цікавий ансамбль. Співачка поєднала темно-зелений оксамитовий жакет із блискучим топом, чорними штанами та ковбойськими чоботами.

Акцентами стали масивна прикраса на шиї, сережки та фірмове руде волосся артистки.

Реба Макінтайр (фото: Getty Images)

Келсі Баллеріні

Келсі продемонструвала елегантний образ у сукні кольору слонової кістки.

Атласне вбрання мало драпірування, відкриту спину та довгі рукави з оздобленням із пір'я.

Співачка доповнила його білими туфлями, довгими сережками й акуратною зачіскою із зібраним волоссям.

Келсі Баллеріні (фото: Getty Images)

Лейні Вілсон

Виконавиця залишилася вірною естетиці вестерну, яка давно стала частиною її сценічного стилю.

Вона обрала чорний ковбойський капелюх, штани та жакет із яскравим квітковим принтом.

Завершили образ краватка боло, велика пряжка на ремені й чорні чоботи.

Лейні Вілсон (фото: Getty Images)

Елла Ленглі

Співачка з'явилася у сяйливій мінісукні відтінку шампанського з глибоким вирізом.

Вбрання прикрашали кристали, декоративна вишивка та акцент у формі метелика на талії.

До сукні вона підібрала блискуче взуття, а волосся зібрала у високу зачіску з чубчиком.

Елла Ленглі (фото: Getty Images)

Крістін Ченовет

Акторка та співачка продемонструвала один із найблискучіших образів вечора.

Вона обрала довгу сріблясту сукню, повністю вкриту паєтками. Приталений силует, висока горловина та довгі рукави зробили вбрання особливо виразним.

Образ доповнили сережки з підвісками й укладене світле волосся.

Крістін Ченовет (фото: Getty Images)

Карлі Пірс

Співачка зупинилася на сукні відтінку шампанського, оздобленій блискучими кристалами.

Асиметричний верх, мереживні деталі та високий розріз додали вбранню святкового настрою.

Карлі завершила образ золотистим взуттям і великою каблучкою у формі метелика.

Карлі Пірс (фото: Getty Images)

Ешлі Макбрайд

Ешлі обрала незвичну для червоної доріжки альтернативу вечірній сукні - зелений атласний ансамбль зі штанами.

М'яке драпірування верхньої частини та насичений колір створили стриманий образ, а численні татуювання співачки стали його характерною деталлю.

Ешлі Макбрайд (фото: Getty Images)

Бред Пейслі і Кімберлі Вільямс-Пейслі

Акторка з'явилася на червоній доріжці в довгій сукні насиченого винно-фіолетового відтінку, повністю вкритій блискучими паєтками.

Приталений силует доповнювали чорні стрічки на плечах, які створювали виразний контраст із сяйливим вбранням.

Образ завершили чорні туфлі, довгі сережки та руде волосся, укладене м'якими хвилями.

Музикант, у свою чергу, обрав темно-синій піджак із чорними атласними лацканами, чорну сорочку та штани.

Головним акцентом став білий ковбойський капелюх, який він поєднав із чорними ковбойськими чоботами.