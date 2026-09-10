Костюми, денім і вечірні сукні: Ralph Lauren презентував колекцію весна-літо 2027

Якою була нова колекція Ralph Lauren

Лінійка весна-літо 2027 стала переосмисленням класичної елегантності та історичних силуетів. Гловними кольорами показу стали темно-синій і білий, а також образи в золотистому, бежевому і ніжно-рожевому відтінку.



На подіумі показали класичні штани з низькою посадкою, приталені жакети та жилети, білі костюми, сорочки з корсетними деталями та джинси.

Бренд презентував нову серію костюмів, що поєднує автентичні традиції кравецького мистецтва з сучасністю бачення жіночого одягу.

Окреме місце в колекції посіли сукні. Були представлені моделі з драпіруванням, золотистим та квітковим декором, а також шовкові та оксамитові варіанти.

"Моя нова весняна колекція - це нестандартний погляд на романтику, що створює нову елегантність. Вона присвячена стилям одягу, які підкреслюють винахідливість, індивідуальність та оригінальність - свободу й задоволення від створення справді особистого стилю", - прокоментував Ральф Лорен.

Дизайнер також звернувся до власної історії: один із образів доповнила широка краватка, що нагадує про перші колекції Ральф Лорен - саме з дизайну краваток він почав кар'єру у 1967 році.

Що відомо про Тиждень моди у Нью-Йорку

Офіційна програма New York Fashion Week сезону весна-літо 2027 проходить з 10 до 15 вересня. Цього року до неї увійшли близько 70 показів і презентацій американських та міжнародних брендів.

Цьогорічний Тиждень моди проходить із новим правилом - натуральне хутро заборонене на офіційних заходах. Показ Ralph Lauren став одним із перших великих шоу, що пройшов уже в межах нової політики заходу.

Серед головних учасників цьогорічного Тижня моди - Michael Kors, Calvin Klein, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Proenza Schouler, Christian Siriano та інші.