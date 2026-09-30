Колготки, що сповзають, і в'єтнамки до стегон: чим дивує Тиждень моди в Парижі

Напівспущені колготки

Однією з найбільш обговорюваних деталей стали колготки з показу Julie Kegels. У колекції "Apple of the Day", присвяченій гравітації, нейлонові колготки та легінси провисали нижче паху, створюючи враження, ніби моделі не встигли їх підтягнути.

Ідею падіння дизайнерка перенесла й на інші речі: трикотаж зісковзував із плечей, спідниці опускалися на стегна, а важкий декор тягнув краї суконь до землі. Недбалість тут була не випадковістю, а головною концепцією колекції.

Ботфорти-в'єтнамки

Matières Fécales разом із Christian Louboutin створили один із найдивніших взуттєвих гібридів сезону.

На подіумі з'явилися в'єтнамки на вигнутих підборах, конструкція яких підіймалася до стегон, нагадуючи ботфорти.

Експериментальне взуття доповнило панківську частину показу "The 99 Percent" із пошкодженою шкірою, металевими шипами, балаклавами та написами "Resist".

Колекцію представили 99 моделей на площі Республіки в Парижі.

Білизна, яку більше не ховають

Одяг із навмисно незавершеним виглядом з'явився одразу на кількох показах.

У Dior моделі виходили у розстебнутих жакетах із видимими бюстгальтерами, нерівно застебнутих сорочках та речах із деталями, схожими на піжамні.

Julie Kegels, своєю чергою, залишила від бюстгальтерів лише тонкі контури, прикрашені паєтками, і вдягнула їх поверх обтислих боді та футболок.

Те, що раніше вважалося помилкою під час одягання, перетворилося на повноцінний стилістичний прийом.

Намальовані очі та металеві вії

Незвичні експерименти торкнулися й макіяжу. Для показу Hodakova візажисти намалювали відкриті очі просто на закритих повіках моделей.

Завдяки цьому під час ходи здавалося, що їхній погляд постійно спрямований на глядачів.

У Dior замість класичних стрілок використали тонкі сріблясті смужки майлару та великі частинки глітера.

Їх закріпили біля зовнішніх кутиків очей, відмовившись від туші, щоб зберегти футуристичний ефект.

Волосся як окремий аксесуар

На шоу Julie Kegels моделі з'явилися з "плаваючими" хвостами. Окрім звичайного низького хвоста, стилісти створили ще один, який висів нижче вздовж спини та тримався на майже непомітному кріпленні.

Дизайнер Victor Weinsanto підтримав інший напрям - переніс анімалістичний принт з одягу на волосся.

Його коротка стрижка була пофарбована під зебру, а на подіумі цей візерунок повторювався на жакетах, спідницях і капрі.

Одяг навиворіт і речі з рибальських сіток

У Maison Margiela сукні мали вигляд так, ніби їх розпороли по швах, а підкладку витягнули назовні.

Глянцеве покриття додатково підкреслювало ефект деформованого одягу.

Hodakova звернулася до морської тематики та використала старі вітрила, мотузки, рибальські сітки й вощену тканину.

Частина речей мала мокрий вигляд і просвічувала, ніби моделі щойно вийшли з води.

Сумки з прихованими дзеркалами

Fidan Novruzova представила видовжену сумку, всередині якої заховала дзеркало.

Дизайнерка переосмислила класичний б'юті-кейс і зробила його частиною колекції "La Vanité".

Загалом аксесуари цього сезону дедалі більше нагадують функціональні артоб'єкти: вони складаються з кількох сумок, змінюють звичні пропорції або приховують усередині додаткові елементи.