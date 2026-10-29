Кім Кардашян приміряла кольє Bulgari за 6 мільйонів доларів, яке належало Елізабет Тейлор

Як виглядала коштовність

Для неї коштовність дістали з архівів Bulgari. За цим моментом спостерігала й мама знаменитості Кріс Дженнер. Кім назвала зустріч із легендарною прикрасою одним із найкращих подарунків на день народження та подякувала стилісту Лоу Роучу, який допоміг організувати цю подію.

Кольє має не лише значну матеріальну цінність, а й особливе місце в історії ювелірного мистецтва. Його створили в Bulgari 1962 року. Прикраса з платини оздоблена 16 смарагдами прямокутного та квадратного огранювання, обрамленими діамантами.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Композицію доповнюють декоративні елементи у формі чотирилисників. У центрі кольє передбачене місце для підвіски з великим смарагдом вагою 23,46 карата.

У 1964 році кольє стало весільним подарунком для Елізабет Тейлор від Річарда Бертона. Їхня історія кохання розпочалася під час знімання фільму "Клеопатра" в Римі та швидко перетворилася на одну з найбільш обговорюваних тем у світській хроніці того часу.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тейлор була відданою шанувальницею Bulgari

Під час перебування в Італії акторка часто відвідувала його римський бутик, де могла годинами розглядати коштовності. Згодом її ім’я стало невіддільним від історії ювелірного дому, а особиста колекція акторки перетворилася на частину культурної спадщини Голлівуду.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Після смерті Тейлор у 2011 році її коштовності виставили на торги аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку. Смарагдове кольє Bulgari придбали за $6 130 500 - сума більш ніж учетверо перевищила верхню межу попередньої оцінки лота.

Для Кардаш'ян ця прикраса має й особисту історію. За її словами, незадовго до смерті Тейлор вони спілкувалися телефоном і обговорювали саме це кольє. Після смерті акторки Кім запросили до її будинку, де їй показали сейф із коштовностями до того, як речі почали вивозити.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особливого значення кольє надає його зв’язок з Елізабет Тейлор. Акторка не просто носила прикраси Bulgari, а й допомогла зробити їх символом голлівудського гламуру.

Тому кольє цінне не лише завдяки використаним матеріалам, а й через особисту історію, що стоїть за ним.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)