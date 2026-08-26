Кейт Мосс знялася для Gucci Primavera: у кампейні звучить культова Wicked Game

Якою вийшла нова кампанія

Назва Primavera у перекладі з італійської означає "весна". У Gucci пояснюють її як символ відродження та нового початку, проводячи паралель із відчуттям закоханості.

У центрі короткого фільму опинилася Кейт Мосс. Модель рухається під композицію Wicked Game Кріса Айзека, синхронізуючи губи з чоловічим вокалом.

Паралельно простір навколо неї поступово оживає: незнайомці знаходять одне одного, утворюють пари та закохуються просто на танцмайданчику.

Режисером кампанії став Йохан Ренк, відомий також своєю роботою над серіалом "Чорнобиль".

Окремо Gucci представив серію портретів, які для Primavera зняла фотографка Міхаль Хелбін.

Візуальна концепція відсилає до класичного живопису та естетики сучасного Ренесансу.

У кампанії представили речі з колекції, показаної під час першого повноцінного дефіле Демни для Gucci.

Сам бренд описує цей етап як появу нового візуального словника Gucci - з іншими силуетами, текстурами та матеріалами.

Для Кейт Мосс це не перша співпраця з модним домом.

Раніше вона вже з'являлася у кампанії Gucci Beauty and the Bag разом з Емілі Ратаковскі та NINGNING.