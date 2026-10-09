Капелюхи замість декорацій: Олександр Рудинський став героєм кампанії Ruslan Baginskiy

Як знімали Олександра Рудинського

Фотосесію створили в київському офісі Ruslan Baginskiy без спеціальних декорацій і складного сценарію.

Кампанію побудували навколо серії камерних портретів, у яких актор щоразу з’являється в новому образі.

Здатність Рудинського змінюватися заради персонажів стала відправною точкою знімання.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Однак цього разу інструментом перевтілення були не грим і костюми, а головні убори.

В об’єктиві актор приміряв кашемірові біні, вовняну федору, картате кепі, бейсболку та інші моделі. Образи доповнили об’ємними шарфами й рукавицями.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Я дуже ціную, що в наших колекціях можуть співіснувати настільки різні за характером речі, знаходити відгук у зовсім різних людей і водночас об’єднувати їх. Головний убір може повністю змінити настрій образу або навіть наше сприйняття людини", - розповів Руслан Багінський.

За словами дизайнера, саме "магію перевтілення" команда хотіла підкреслити у спільному зніманні з актором.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Портрети також доповнили короткими відеоінтерв’ю. У них Рудинський розповідає про роботу над ролями, деталі, які допомагають йому створювати персонажів, повернення до себе після знімального процесу та власне ставлення до головних уборів.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Як Руслан Багінський створив міжнародний бренд

До запуску власної марки Руслан Багінський працював стилістом. Перший капелюх він створив ще у 2011 році - це була федора, прикрашена пір’ям.

Власний бренд дизайнер заснував у 2015 році. На початку бабуся дала йому суму, еквівалентну приблизно 200 доларам, на яку Багінський придбав матеріали для перших виробів із соломи.

Згодом дизайнер пояснював своє захоплення головними уборами спогадами з дитинства.

Його мама працювала перукаркою, тому він змалку спостерігав, як зачіска та деталі навколо обличчя можуть змінювати сприйняття людини.

Саме портретність стала одним із головних принципів Ruslan Baginskiy. Бренд працює з класичними формами, але постійно переосмислює їх за допомогою вишивки, ланцюжків, кристалів, пірсингу, нестандартних матеріалів і впізнаваної монограми RB.

Головним бестселером стала кепка Baker Boy. Її носили Белла й Джіджі Хадід, Кая Гербер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші знаменитості.

Усі речі Ruslan Baginskiy продовжують виготовляти в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення команда тимчасово перенесла виробництво з Києва до Львова, а приблизно через півтора року повернулася до столиці. У 2025 році в компанії працювали вже понад 150 людей.

Сам бренд залишається незалежним і не залучає зовнішніх інвесторів.

Від Мадонни та Бейонсе до музею в Парижі

Світове визнання Ruslan Baginskiy отримав завдяки знаменитостям, які почали з’являтися в головних уборах українського дизайнера.

Серед них - Мадонна, Бейонсе, Ріанна, Майлі Сайрус, Сабріна Карпентер, Памела Андерсон, Тейлор Свіфт, учасники BTS і BLACKPINK.

Для світового туру Бейонсе "Renaissance" команда створила металізовані капелюхи Formation, які використовувалися в усіх 56 концертах.

Пізніше Багінський розробив золоті ковбойські капелюхи для туру "Cowboy Carter", зокрема окрему модель для доньки співачки Блю Айві.

Спеціальні головні убори бренд також створював для концертного туру Мадонни "The Celebration Tour".

За словами Багінського, за роки співпраці артистка з’являлася приблизно у 50–60 його моделях.

У 2023 році український дизайнер отримав премію ANDAM у категорії аксесуарів.

Нагорода передбачала рік наставництва з Гійомом де Сеном, виконавчим віцепрезидентом Hermès.

У 2024 році три роботи Ruslan Baginskiy відібрали до французького Національного архіву сучасної моди при Музеї декоративного мистецтва в Парижі.

Ще одним важливим етапом стало десятиріччя бренду. Влітку 2025 року Ruslan Baginskiy оформив усі 12 головних вітрин Galeries Lafayette на бульварі Осман у Парижі, а всередині універмагу відкрив тимчасовий простір і окрему торговельну зону.

Ruslan Baginskiy (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Проєкт розповідав міжнародній аудиторії про українське ремесло, культуру та історію самого бренду.

Чим зараз займається Олександр Рудинський

Олександр Рудинський працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та розвиває кар’єру в міжнародному кіно.

У 2025 році короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір", у якій він виконав головну роль, здобула премію BAFTA.

Серед наступних закордонних проєктів актора - екранізація франшизи "Гандам", вихід якої запланований на Netflix.

Для Рудинського це не перший досвід співпраці з модними брендами. У 2025 році він разом із Jerry Heil став героєм зимової кампанії adidas.

Тепер актор долучився до історії одного з найвідоміших українських брендів аксесуарів, який використовує моду для представлення сучасної України у світі.