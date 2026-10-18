З хутром та золотою рукою: Schiaparelli продає незвичний клатч за 10 тисяч євро

Як виглядає клатч Schiaparelli

Ширина сумки становить 20 сантиметрів, висота - 12 см, а глибина - 5 см. Зовні вона виготовлена з овчини з хутром, а всередині оздоблена шкірою ягняти. Підкладка виконана в червоному кольорі.

Головною деталлю дизайну стала металева рука золотистого кольору, яка охоплює пальці. Виразності аксесуару додають нігті, які прикрашені об'ємними стразами.

Клатч "Рука в руку" (колаж: РБК-Україна)

Саме вхопившись за цю ручку, можна тримати клатч у руці. Такий дизайн відповідає естетиці Schiaparelli, для якої характерні сюрреалістичні мотиви, нестандартні форми та увага до декоративних елементів.

Скільки коштує незвичайна сумка

На офіційному сайті Schiaparelli клатч представлений під назвою Pochette Main dans la main. Його ціна становить 9700 євро, що дорівнює майже 490 тисяч гривень. Наразі модель доступна лише у фізичних магазинах.



Які ще є клатчі "Рука в руку"

Клатч вперше представили на показі весняно-літньої колекції Schiaparelli 2026 року, а його хутряну версію - в колекції осінь-зима 2026/2027 The Sphynx.

За 10 900 євро також можна придбати модель з чорної телячої шкіри та золотою рукою зі стразами або варіант у сіро-коричневому відтінку за 9700 євро.