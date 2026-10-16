Гучне звільнення у світі моди: Calvin Klein залишає креативна директорка Вероніка Леоні

Що відомо про звільнення Вероніки Леоні

15 жовтня Calvin Klein офіційно підтвердив завершення співпраці з дизайнеркою, яка встигла представити чотири колекції для бренду.

Причини її відходу компанія не назвала. Також поки невідомо, хто обійме посаду креативного директора Calvin Klein Collection.

Глобальний президент Calvin Klein Девід Савман подякував Леоні за її роботу та внесок у розвиток модного дому.

"Я хочу подякувати Вероніці за її творче бачення, відданість справі та співпрацю протягом останніх двох років", - зазначив він.

Девід Савман (фото: linkedin.com/in/david-savma)

За словами Савмана, повернення Calvin Klein Collection стало важливою віхою для бренду, а талант дизайнерки та її новий погляд на фірмовий стиль допомогли надати колекції нового імпульсу.

У компанії також наголосили, що Calvin Klein Collection залишається важливою частиною довгострокової стратегії розвитку бренду.

Чим запам'яталася робота Леоні в Calvin Klein

Вероніка Леоні очолила Calvin Klein Collection у травні 2024 року. До цього вона працювала з такими модними домами, як Jil Sander, Céline, Moncler і The Row.

У 2021 році дизайнерка також заснувала власний бренд Quira, роботу над яким згодом призупинила заради нової посади.

Перед Леоні стояло непросте завдання - повернути Calvin Klein на подіум після тривалої відсутності.

Востаннє до її приходу бренд представляв колекції під керівництвом Рафа Сімонса, який залишив компанію у 2018 році.

Вероніка Леоні (фото: Getty Images)

У лютому 2025-го дизайнерка дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку з колекцією осінь-зима 2025/26. Її показ став одним із найбільш очікуваних у модній індустрії.

Леоні намагалася переосмислити впізнавану естетику Calvin Klein, поєднуючи мінімалізм 1990-х, строгі силуети, чіткий крій та елементи сучасної жіночності.

Втім, не всі експерименти дизайнерки отримали схвальні відгуки. Частина модних критиків вважала її підхід надто складним для бренду, який історично асоціюється з лаконічністю та простотою.

Натомість останню колекцію Леоні, представлену у вересні 2026 року в Нью-Йорку, критики сприйняли значно тепліше. Вона стала четвертою і фінальною для дизайнерки в Calvin Klein.

Що далі чекає на Calvin Klein

Зміна креативного керівництва відбувається на тлі ширших трансформацій бренду.

За даними Vogue, у другому кварталі 2026 року продажі Calvin Klein скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Материнська компанія PVH продовжує реалізацію стратегії розвитку Calvin Klein і Tommy Hilfiger, прагнучи посилити їхні позиції на світовому ринку.

Водночас Calvin Klein Collection залишається найвищим дизайнерським напрямом бренду, який має демонструвати його творче бачення.

Подальші професійні плани Вероніки Леоні також поки невідомі. Не виключено, що після завершення роботи в Calvin Klein вона повернеться до розвитку власного бренду Quira.