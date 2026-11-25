Одяг британського модельєра Джона Гальяно

Вбрання відсилає до культового дизайну британського модельєра Джона Гальяно для французького модного дому Christian Dior. Оригінальна сукня увійшла до колекції осінь-зима 2000/2001 під назвою Fly Girl.

Вона мала характерний газетний малюнок із написами Christian Dior Daily, який Гальяно використав на різних речах колекції.

Особливої популярності дизайн набув завдяки серіалу "Секс і місто". Персонажка Сари Джессіки Паркер Керрі Бредшоу з'явилася в цій сукні в одному з епізодів третього сезону.

Згодом образ став одним із найбільш впізнаваних модних моментів серіалу та символом естетики початку нульових.

Lucia in Christian Dior by John Galliano Newspaper Dress F/W 2000, also seen on Carrie Bradshaw in Sex & the City https://t.co/uDer5bS9G3 — willwyd (@wiIIwyd) November 23, 2026

Розробники відтворили усе до деталей

У GTA VI розробники відтворили не лише загальну ідею вбрання, а й характерний крій та газетний принт. Знайти сукню для Люсії можна у вінтажному магазині Aline’s Thrift Store у районі Ла-Перл у вигаданому Вайс-Сіті.

Гравці можуть самостійно комбінувати її з взуттям, зачісками та аксесуарами. В одному з образів Люсія носить сукню з туфлями на підборах і світлим хвилястим волоссям.

Модні відсилання у грі не обмежуються одним культовим дизайном. У гардеробі героїні є речі, натхненні естетикою знаменитостей, попкультурою та модними тенденціями різних десятиліть.

Зокрема, гравці помітили схожість окремих моделей взуття з дизайнами Roberto Cavalli, а також образи, що нагадують стилістику Аріани Гранде та фільму "Погані дівчиська".

what twink working at rockstar made the positions outfit available in gta 6 https://t.co/ASl9z9Kgv5 — ︎ali ꕤ is playing gta (@harianadefender) November 22, 2026

Хто відповідав за створеня образів

За створення модного світу GTA VI відповідала стилістка з Маямі Джилліан Карр, яка приєдналася до команди Rockstar Games у 2023 році. Її завданням було передати не лише актуальні тенденції, а й повсякденний стиль мешканців міста, їхні звички та спосіб життя.

Одяг у грі став частиною формування характеру персонажів і атмосфери вигаданого штату Леоніда.

Таким чином, у GTA VI мода перетворилася на окремий елемент ігрового досвіду: гравці можуть експериментувати з гардеробом Люсії та Джейсона, створювати власні стилізації й зберігати їх під час дослідження відкритого світу.