Головний принт сезону: як носити речі в стилі “бембі”

Тотал-лук

Український бренд Cher17 зробив аж кілька позицій в колекціях з цим принтом – зокрема, довге пальто, бомбер та шорти. Можна зібрати тотал-лук, але, щоб образ “вписався” в повсякденне життя, краще інші речі обрати більш нейтральні: наприклад, чорні високі чоботи, водолазка та сумочка.

Пальто

Принт “бембі” наче створений для осені, і особливо вдало працює саме в верхньому одязі. Наприклад, Mango додали таке пальто в свою колекцію, і воно вже саме по собі “створює” образ та привертає увагу. Можна поєднати з базовими речами, а можна додати трішки веселості та “погратись” з кольорами – наприклад, одягнути кольорові панчохи, штани чи додати акцент аксесуарами.

Сумка

Аксесуари також чудово впораються з тим, щоб додати акценту образу, до того ж, не всі готові одразу добавляти занадто багато кольору та принту. Проте сумочка не вимагає довгого та детального підбору одягу, більше того, сумка-”бембі” сама стане чудовим акцентом, тож лук може бути простий та базовий. Особливо трендово виглядатимуть великі сумки-шопери з фактурою під оленячу шерсть.

Взуття

Ще один варіант, як органічно й легко освіжити гардероб – купити взуття з таким принтом. Наприклад, Adidas додав “бембі” в дизайн культових кросівок Samba – в поєднанні зі світло-рожевим та бежевим, модель виглядає дуже ніжно.

Чудово підійде на кожен день, під джинси, світлий або молочний денім.