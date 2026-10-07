"Годинник-хамелеон": у MONATIK помітили вінтажний Gucci

Який годинник носить MONATIK

Йдеться про модель Gucci Change Bezel, яку бренд випустив у 1980-х роках.

Компактний кварцовий годинник спочатку позиціювали як жіночий, однак MONATIK вписав його у власний образ.

Головна особливість аксесуара - змінний безель, тобто декоративне кільце навколо циферблата.

Залежно від комплектації разом із годинником продавали від шести до дванадцяти різнокольорових безелів із пластику та металу.

Завдяки цьому власник може за кілька секунд змінити вигляд годинника, підібравши колір до одягу або настрою. Саме ця деталь свого часу перетворила Gucci Change Bezel на один із найбільш упізнаваних модних аксесуарів бренду.

Скільки коштує годинник MONATIK

На спеціалізованому маркетплейсі Chrono24 комплект Gucci Change Bezel із шістьма змінними безелями оцінюють приблизно у 700–717 євро.

Це близько 35,5–36 тисяч гривень.

Вартість вінтажної моделі може відрізнятися залежно від стану, року випуску, матеріалу корпусу та кількості деталей у комплекті.

Тому невідомо, скільки саме за свій екземпляр заплатив MONATIK.