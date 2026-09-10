Ґаль Ґадот обрала український бренд для промотуру фільму "Біжи!"

Образ Галь Гадот від J'amemme

Для появи в Нью-Йорку зірка обрала Semi-sheer Scarf Blouse - напівпрозору блузу з декоративним шарфом, який формує об'ємну деталь навколо шиї.

Вона поєднала її з Croco Ochre Midi Skirt - мідіспідницею насиченого гірчично-охристого відтінку з фактурою, що нагадує крокодилячу шкіру.

Стилізацією образу займалася американська стилістка Ерін Волш. До команди також увійшла українська стилістка Оля Ревуцька.

J’amemme окремо відзначив появу Гадот у своєму вбранні, назвавши цей момент особливим для бренду.

"Один із тих моментів, які мають трохи більше значення", - зазначили в дописі.



Що відомо про фільм "The Runner" з Ґаль Ґадот

У трилері режисера Кевіна Макдональда акторка виконала головну роль. У центрі сюжету - успішна адвокатка, чиє життя раптово перетворюється на небезпечну гонку.

Невідомий злочинець викрадає її сина та висуває жінці низку вимог, які вона повинна виконати, якщо хоче врятувати дитину.

Героїня Ґадот змушена стрімко пересуватися Лондоном, виконуючи завдання викрадача та намагаючись зрозуміти, хто стоїть за злочином. Час працює проти неї, а кожна невдала спроба може поставити під загрозу життя її сина.

Режисером стрічки став Кевін Макдональд, відомий за фільмами "Останній король Шотландії", "Гра тіней" та "Мавританець".

Прем'єра фільму відбудеться в українських кінотеатрах 17 вересня 2026 року.