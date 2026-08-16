Енн Гетевей продемонструвала ефектний образ від українського бренду

Як Енн Гетевей підкорила появою у сукні J'amemme

Акторка з'явилася на D23's Disney Entertainment Showcase, де отримала почесну нагороду Disney Legends з нагоди 25-річчя "Щоденників принцеси".

Для публічного виходу вона разом зі своєю стилісткою Ерін Волш обрала червону Loulou Dress від J’amemme.

Довга сукня виконана з легкої плісированої тканини, яка гарно рухається під час ходи. Модель має відкриті плечі та приталений верх, який поступово переходить у пишний поділ.

Особливу увагу привертають великі хвилясті складки в нижній частині, які нагадують пелюстки троянди. Акторка не стала перевантажувати наряд, а доповнила його білими штанями та лаконічними прикрасами.



Особливого інтересу виходу додає і те, що нині Енн очікує на третю дитину. Разом із чоловіком Адамом Шульманом вона виховує синів Джонатана та Джека.

Водночас вагітність не заважає зірці демонструвати ефектні образи. Нещодавно вона підкорила появою в модному топі та джинсах.

Реакція українського бренду

Як відомо, J'amemme працює зі складними архітектурними формами та плісированими тканинами. Для команди вихід зірки у їхньому вбранні став знаковою подією. Бренд опублікував кадри з Енн у своїх соцмережах і назвав цей момент таким, який вони "ніколи не забудуть".

"Неперевершена Енн Гетевей у сукні J’amemme Loulou на шоу Disney Entertainment Showcase в рамках D23. Це надзвичайно особлива подія для J’amemme", - йшлося в описі.



Українські бренди вже неодноразово з'являлися у гардеробах світових знаменитостей, і вибір Гетевей став ще одним помітним прикладом такої співпраці.

Варто зазначити, що у бренда є схожі сукні в інших відтінках - фіолетовому, синьому, бежевому та лавандовому. Вартість Loulou Dress становить 44 826 гривень.