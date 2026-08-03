Джон Гальяно став темою Met Gala 2027: якою буде виставка про легендарного дизайнера

Якою буде виставка про Джона Гальяно

Експозиція отримала назву John Galliano: Horizons. Вона розкриє творчий доробок дизайнера за чотири десятиліття роботи. Відвідувачі побачать одяг, аксесуари, ескізи, макети майбутніх виробів, дослідницькі книги та архівні матеріали.

Основою стане найбільша у світі колекція робіт дизайнера, яка зберігається в Інституті костюма. Серед представлених експонатів будуть речі з його випускної колекції 1984 року у Central Saint Martins, ранні авторські колекції періоду роботи у Givenchy та Christian Dior, а також його пізніші роботи для Maison Margiela, включно з колекцією весна-літо 2024 року.

Як відомо, експозиція проходитиме з 9 травня 2027 року до 9 січня 2028 року. За традицією, вона стане головною темою щорічного балу Met Gala. Гості заходу зможуть створювати образи, натхненні творчістю Гальяно та ідеями експозиції.

Джон Гальяно стане темою Met Gala 2027 (фото: Getty Images)

Структура експозиції

Куратором виставки став Ендрю Болтон, керівник Інституту костюма, який раніше досліджував творчість дизайнера у своїх наукових роботах та проєктах. Вона буде поділена на три розділи - "Орієнтири", "Горизонти" та "Атлас трансформації".

У першому зокрема організатори планують розглянути скандальну сторінку в біографії дизайнера, пов'язану з його антисемітськими, расистськими та антиазіатськими висловлюваннями у 2010-2011 роках.

Тоді він був звільнений з посади креативного директора Dior і втратив контроль над власним брендом, а також у паризькому суді був визнаний винним у публічних образах на ґрунті раси, релігії, етнічного походження або національності.

Крім того, виставка розгляне період лікування від наркотичної залежності та публічне визнання ним своїх вчинків. За даними організаторів, замість того, щоб подавати традиційну історію про ганьбу та спокуту, вони проаналізують, як спогади, досвід, культурні цінності та історичні обставини постійно змінюють сприйняття творчості дизайнера.

Виставка розповість про скандал з Гальяно (фото: Getty Images)

Варто зазначити, що це третій живий дизайнер, якому Метрополітен-музей присвятить персональну виставку. Раніше на таку честь заслужили Ів Сен-Лоран у 1983 році та засновниця Comme des Garçons Рей Кавакубо у 2017 році.