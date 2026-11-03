Dior перетворив фасад бутика в Лондоні на величезний адвент-календар

Як виглядає будівля

Особливу увагу привертає оформлення будівлі: фасад нагадує величезний календар з віконцями, за якими традиційно ховаються сюрпризи до Різдва. Доповнюють його тематичні вітрини, які створюють атмосферу казки та нагадують про наближення зимових свят.

Святкове оформлення вже привернуло увагу перехожих і користувачів соцмереж. Відео з новими декораціями поширюють у мережі, демонструючи, як змінюється одна з найвідоміших торговельних вулиць британської столиці.

Зйомку різдвяної вітрини Dior провели 2 листопада 2026 року. Водночас автори відео уточнили, що на той момент частина вітрин ще залишалася незавершеною, тож остаточний вигляд святкової інсталяції може дещо відрізнятися.

Dior не вперше прикрашає лондонський бутик

Бренд щороку обирає нову концепцію святкового оформлення, поєднуючи масштабні декорації з естетикою власних колекцій.

Наприклад, у 2025 році фасад магазину прикрасили топіарними композиціями - декоративними рослинними формами та скульптурами тварин, доповненими тисячами мерехтливих вогників.

Роком раніше святкову концепцію присвятили підводному світу: у вітринах з'явилися морські коники, морські зірки, корали, мушлі та інші морські мотиви.

Dior у 2024 році (фото: wikimedia.org)​​​​​

А у 2023 році оформлення фасаду доповнювали великі декоративні метелики.

Ще раніше, у 2022 році, Dior використав світлові інсталяції із зображеннями фірмової зірки-компаса, квітів і щасливих зірок, які підсвічували будівлю та привертали увагу перехожих.