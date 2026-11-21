Dior Rouge Premier

Вартість: €550

Справжня люксова розкіш, адже сама помада є буквально золотою – в складі формули є 24-каратне золото. Футляр виготовлений з ліможської порцеляни у співпраці з мануфактурою Bernardaud, а корпус містить деталі з 18-каратного золота. Фактично, цей предмет макіяжу можна назвати ювелірним виробом, який цілком можна передавати з покоління в покоління.

Dior Rouge Premier (фото: dior.com)

Guerlain Rouge G Orchid Bloom

Вартість: $1000

Guerlain вже не вперше випускає лімітовані футляри для своєї легендарної Rouge G. Orchid Bloom створила турецька ювелірка Бегюм Хан, надихнувшись однойменною квіткою. Орхідея на футлярі вручну оздоблена коштовним камінням, а сам футляр виконаний з бронзи з 24-каратним золотим покриттям.

Помада лімітована: було випущено всього 662 пронумерованих екземпляри, кожен йде в комплекті з 3 відтінками самої помади: Le nude intense, le rouge kiss та le rouge vibrant.

Guerlain Rouge G Orchid Bloom (фото: guerlain.com)

Guerlain Rouge G Majestic Feather

Вартість: £516.00

Ще один колекційний футляр від Guerlain, створений майстрами вишивки Летицією Боке та Віатором Моліньє. Вони є одними з найбільш затребуваних у Парижі, створюють вишивку для модних домів та подіумів. Для Guerlain вони створили алегорію на величного птаха і прикрасили футляр пером з чорного, червоного та золотого каміння. Всього було випущено 615 пронумерованих екземплярів.

Guerlain Rouge G Majestic Feather (фото: guerlain.com)

Christian Louboutin Rouge Louboutin

Вартість: $170

Кремова помада з сатиновим фінішем в вишуканому золотистому корпусі. Форма натхненна естетикою арт-деко та старовинних східних футлярів, увінчана золотою кришкою з невеликим кільцем, тож її можна носити як ланцюжок або шарм.

Christian Louboutin Rouge Louboutin (фото: christianlouboutin.com)

Valdé Beauty Armor Ophidia

Вартість: $370

Це бренд, який власне спрямований на те, щоб перетворити помади на предмет колекціонування. Зокрема, лінійка Armor Ophidia має футляри з ювелірної золотої латуні, обплетені золотим змієм з очима-кристалами. Кожен футляр лімітований та пронумерований.

Valdé Beauty Armor Ophidia (фото: valdebeauty.com)

Valdé Beauty Armor Divine

Вартість: $1170

Найдорожча позиція в колекції бренду, футляри виготовлені з етично видобутих натуральних кристалів: аметисту, білого та рожевого кварцу. Також на футляр можна додати індивідуальне гравіювання.

Valdé Beauty Armor Divine (фото: valdebeauty.com)

Bond No. 9 Lipstick

Вартість: $105

Це люксовий парфумерний бренд, який також виготовляє і декоративну косметику. Їхні помади продаються у вишуканому золотистому чохлі, до якого можна купувати змінні рефіли. Також бренд мав колаборацію зі Swarowski – створили футляр, повністю покритий червоними кристалами. Така помада коштувала $400.

Bond No. 9 Lipstick (фото: bondno9.com)

Guerlain KissKiss Gold and Diamonds

Вартість: $62 тис

Ексклюзивний колекційний футляр, створений ювеліром Ерве ван дер Стратеном, виготовлений зі 110 г суцільного золота та діамантів. Звичайно, таку помаду неможливо купити просто в магазині, адже вона створювалась виключно для спецзамовлень.

Guerlain KissKiss HONEY TINT BALM (фото: guerlain.com)